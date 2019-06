Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d42e40-051d-4385-8cbe-23173f60937e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kunmadarasi férfi a nyitott kapun át surrant be az udvarra.","shortLead":"A kunmadarasi férfi a nyitott kapun át surrant be az udvarra.","id":"20190626_Rajmund_kolyokkutyakat_lopott_majd_eladta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d42e40-051d-4385-8cbe-23173f60937e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6bd9eb-9e21-417f-903a-6975c94a928e","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Rajmund_kolyokkutyakat_lopott_majd_eladta","timestamp":"2019. június. 26. 09:03","title":"Rajmund kölyökkutyákat lopott, majd eladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

