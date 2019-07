Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza-tónál mérte az autók sebességét a rendőrség, volt munkájuk elég.\r

\r

","shortLead":"A Tisza-tónál mérte az autók sebességét a rendőrség, volt munkájuk elég.\r

\r

","id":"20190705_Tizpercenkent_egy_gyorshajto_Tiszafurednel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8168b988-a6db-4192-93fe-54ebb7fd7491","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Tizpercenkent_egy_gyorshajto_Tiszafurednel","timestamp":"2019. július. 05. 16:26","title":"Tízpercenként egy gyorshajtó Tiszafürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán Viktor.","shortLead":"Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész halála kapcsán levélben fejezte ki részvétét a gyászoló családnak Orbán...","id":"20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0d609-af5c-440a-802c-f7b295d73b59","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Orban_Viktor_reszvetlevelet_irt_Ungvari_Tamas_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 05. 10:53","title":"Orbán Viktor részvétlevelet írt Ungvári Tamás családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6dfee6-a075-413e-ba69-b007255f3c09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság degeszre kereste magát az Angliába csalt, majd kizsákmányolt embereken.","shortLead":"A társaság degeszre kereste magát az Angliába csalt, majd kizsákmányolt embereken.","id":"20190705_Rabszolgakent_tartotta_fogva_aldozatait_egy_lengyel_bunbanda_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6dfee6-a075-413e-ba69-b007255f3c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e4de36-97f1-4d80-ac1b-0b9f4269b111","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Rabszolgakent_tartotta_fogva_aldozatait_egy_lengyel_bunbanda_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. július. 05. 16:27","title":"Rabszolgaként tartotta fogva áldozatait egy lengyel bűnbanda Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés problémájára irányítsa a figyelmet. A szobrok bálnákat ábrázolnak.","shortLead":"Életnagyságú hulladékszobrokat állít ki Budapesten a Greenpeace Magyarország a jövő héten, hogy a műanyagszennyezés...","id":"20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc7813-32f1-47c2-af5a-637ce659bdda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_hulladekszobor_muanyag_parlament_greenpeace_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 06. 15:03","title":"\"Bálnákat\" hoz a Parlament elé a Greenpeace, hogy megmutassa, miért akkora gond a műanyagszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja, bejelentették, hogy mégis.","shortLead":"Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja...","id":"20190706_Megis_tamogatja_Botkat_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e760e829-25be-488a-9047-d11b36218dc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Megis_tamogatja_Botkat_a_DK","timestamp":"2019. július. 06. 13:50","title":"Mégis támogatja Botkát a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes videót posztolt a CNN.","shortLead":"Érdekes videót posztolt a CNN.","id":"20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2680a6c8-61bf-4167-b8d7-fdc98be102c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","timestamp":"2019. július. 06. 20:18","title":"15 év földrengése 45 másodpercben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca, a Föld legszexibb férfijával forgat klipeket, de ön jó eséllyel még nem hallott róla. Stormzy hátára vette a brit Grime műfaját, közben menővé tette a vallást és a politikai szerepvállalást a modern zenében.","shortLead":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca...","id":"20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df603e-6afe-4b8e-9305-135bcee63493","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","timestamp":"2019. július. 06. 20:00","title":" A brit óriás, aki a nagyszínpadról küldte el a fenébe Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott.","id":"20190705_extrem_sugarzas_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd7022a-08d2-4fce-a10c-01abcf64c3f7","keywords":null,"link":"/elet/20190705_extrem_sugarzas_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 05. 14:01","title":"Szombaton is extrém erős sugárzás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]