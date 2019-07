Jeffrey Epsteint most is szexkereskedelemmel összefüggésben tartóztatták le szombaton.

A hatóságok képviselői nem kaptak felhatalmazást, hogy nyilvánosságra hozzák a vádakat ellene, de számos névtelen forrás beszélt az amerikai médiának. Az egyikük azt mondta a The Associated Press hírügynökségnek, hogy a legújabb vádak szerint Epstein kiskorú lányoknak fizetett masszázsért, majd molesztálta őket a New York-i illetve floridai otthonában. Ügyvédje még nem kommentálta a legújabb vádakat.

A fentieket írja a The Daily Beast forrásaira hivatkozva is, amely először számolt be a milliárdos letartóztatásáról. A jelenleg 66 éves Epsteint korábban is tucatnyi tizenéves lány szexuális bántalmazásával vádolták. Az életfogytiglani ítéletet 2008-ban azzal sikerült megúsznia, hogy megállapodott az ügyészekkel: elismeri bűnösségét és vállalja, hogy áldozatainak kártérítést fizet.

Az év elején egy floridai bíró úgy döntött, hogy a korábbi eljárásban a szövetségi ügyészek megsértették a törvényt, mivel nem tájékoztatták Epstein áldozatait a jogalapról. Ben Sasse nebraskai republikánus szenátor pedig arra szólított fel, hogy ezúttal ne adjanak lehetőséget Epsteinnek arra, hogy óvadékért szabadlábra kerülhessen.

A gazdag befektetőt korábban Bill Clinton és Donald Trump elnök közeli barátjának tartották.