[{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","shortLead":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","id":"20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7c0dae-1dc9-4311-ac64-ec224f14addb","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","timestamp":"2019. július. 21. 09:45","title":"Jön az új Penge, és nem akárki kapta a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","shortLead":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","id":"20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76188b-5c00-4b22-92e6-f5561ff4a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","timestamp":"2019. július. 22. 17:09","title":"Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit férfiak 12 százaléka azt állította, hogy képes lenne pontot szerezni a teniszezőnő ellen. Ha ön is így gondolja, nézze meg ezt a videót. ","shortLead":"A brit férfiak 12 százaléka azt állította, hogy képes lenne pontot szerezni a teniszezőnő ellen. Ha ön is így gondolja...","id":"20190721_Hany_ferfi_kell_ahhoz_hogy_legyozze_Serena_Williamst_teniszben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87271fa-ded1-4331-b417-441049b9876e","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Hany_ferfi_kell_ahhoz_hogy_legyozze_Serena_Williamst_teniszben","timestamp":"2019. július. 21. 11:31","title":"Hány férfi kell ahhoz, hogy legyőzze Serena Williamst teniszben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előkerült egy rádiófelvétel az iráni fegyveres erők, a lefoglalt Stena Impero és egy brit hadihajó kommnikációjáról.","shortLead":"Előkerült egy rádiófelvétel az iráni fegyveres erők, a lefoglalt Stena Impero és egy brit hadihajó kommnikációjáról.","id":"20190721_Ha_engedelmeskednek_biztonsagban_lesznek__igertek_az_iraniak_a_Stena_Imperonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7683651e-d15c-4a6c-bef7-8507254668ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ha_engedelmeskednek_biztonsagban_lesznek__igertek_az_iraniak_a_Stena_Imperonak","timestamp":"2019. július. 21. 16:29","title":"“Ha engedelmeskednek, biztonságban lesznek” - ígérték az irániak a brit tankernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják őket, hogy a CIA számára kémkedtek, Washington határozottan visszautasítja a vádakat. ","shortLead":"Azzal gyanúsítják őket, hogy a CIA számára kémkedtek, Washington határozottan visszautasítja a vádakat. ","id":"20190722_Iran_halalra_itelt_tobb_allitolagos_amerikai_kemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a32b072-56a1-4442-8625-661fdfaf0716","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Iran_halalra_itelt_tobb_allitolagos_amerikai_kemet","timestamp":"2019. július. 22. 16:19","title":"Irán halálra ítélt több állítólagos amerikai kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó utódja lett a tavaly ROG Phone-nak.","shortLead":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó...","id":"20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695aac8-1392-4ef1-bfbd-76092b08b603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","timestamp":"2019. július. 22. 15:08","title":"Nincs most ennél erősebb androidos mobil: megjött az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa95f-7ddb-41a0-a6ee-3eeb24a90981","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael régészek kilencezer évvel ezelőtti, több ezer lakosú településre bukkantak Jeruzsálem mellett, a felfedezés újraírja ennek az ősi kornak a térségbeli történetét – jelentette a Jediít Ahronót című újság.\r

","shortLead":"Izrael régészek kilencezer évvel ezelőtti, több ezer lakosú településre bukkantak Jeruzsálem mellett, a felfedezés...","id":"20190722_9000_eves_telepules_jeruzsalem_mellett_motza_szorek_patak_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa95f-7ddb-41a0-a6ee-3eeb24a90981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a0fb24-38f9-44e1-a195-e0561e9a4bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_9000_eves_telepules_jeruzsalem_mellett_motza_szorek_patak_izrael","timestamp":"2019. július. 22. 00:03","title":"9000 éves települést találtak Jeruzsálem mellett, újraírhatja a történelmet a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]