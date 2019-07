Húsz év után újra lesznek szövetségi kivégzések az Egyesült Államokban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik.","shortLead":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik.","id":"20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6438-7b76-49f3-8dfb-dfe125527141","keywords":null,"link":"/sport/20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 23. 18:53","title":"Így dob gólt törött ujjal a magyar pólóklasszis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","shortLead":"Olyan területekre is hatással lehet az éghajlatváltozás, amire sokan nem is gondolnak.","id":"20190724_pollenallergia_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681f3027-1b93-496e-9eca-700e6c4316e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_pollenallergia_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 24. 07:15","title":"A klímaváltozás miatt szinte mindenki allergiás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek szerint ezt nem bánják a leendő felhasználók.","shortLead":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek...","id":"20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4f30-aed2-4b21-b2ea-dc0635ab63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","timestamp":"2019. július. 25. 15:03","title":"Tarol az Asus ROG Phone II Kínában, már 2,3 millió előrendelést adtak le rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","shortLead":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","id":"20190724_vw_touareg_one_million","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494e28-6d2e-456b-b0e7-29dd4eb3e3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_vw_touareg_one_million","timestamp":"2019. július. 24. 11:43","title":"\"Egymilliós\" verzió jön a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","shortLead":"A felújításért felelős építész szerint a nagy meleg miatt beomolhat a székesegyház boltozata.","id":"20190725_notre_dame_hohullam_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c83396-9172-4dae-8aad-442c60fe44a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_notre_dame_hohullam_europa","timestamp":"2019. július. 25. 04:58","title":"Az újabb európai hőhullám miatt a Notre-Dame sincs biztonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","shortLead":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","id":"20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea77c52-73ec-4826-8e12-b8c73efdce24","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","timestamp":"2019. július. 23. 21:21","title":"Sztrájkolnak szerdán az olasz vasutasok, a MÁV visszaváltja a jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","shortLead":"A 36 éves színésznő ismét anyai örömök elé néz.","id":"20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8312811-a765-44df-9256-f3dc36f3537d","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Anne_Hathaway_az_Instagramon_jelentette_be_hogy_jon_a_masodik_baba","timestamp":"2019. július. 25. 05:53","title":"Anne Hathaway az Instagramon jelentette be, hogy jön a második baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]