Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","shortLead":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","id":"20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e25a0-c86e-45da-9e08-dbc500de4da4","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. július. 29. 14:05","title":"Andy Vajna zongoráját siratja Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalok között egyre népszerűbb TikTok mögötti cég megerősítette, amit már mindenki sejtett: saját telefon fejlesztésébe kezdtek.","shortLead":"A fiatalok között egyre népszerűbb TikTok mögötti cég megerősítette, amit már mindenki sejtett: saját telefon...","id":"20190729_tiktok_facebook_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeda046-a269-4e0a-84d4-3b7f5b49540b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_tiktok_facebook_okostelefon","timestamp":"2019. július. 29. 21:03","title":"Itt a bejelentés: saját mobilt ad ki a Facebook legnagyobb riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat nem nevezte nevükön, csak a német zöldpártot említette. A miniszterelnök Tusványoson a nyugati gazdaságokat ekézte, a magyart magasztalta, de a számok alapján nem bontotta ki az igazság minden részletét.","shortLead":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat...","id":"20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b9218-a879-49f6-95fc-51cad10f9929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. július. 30. 20:00","title":"Orbán Viktor már elkezdte felkészíteni a táborát az ínséges időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy baleset miatt állt le teljesen a vasúti közlekedés, pótlóbuszokat sem sikerült szerezni.","shortLead":"Egy baleset miatt állt le teljesen a vasúti közlekedés, pótlóbuszokat sem sikerült szerezni.","id":"20190729_balaton_vasut_mav_baleset_helyszineles_potlobusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6aeb2a-d6c5-473c-8160-2911d15c7b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_balaton_vasut_mav_baleset_helyszineles_potlobusz","timestamp":"2019. július. 29. 15:13","title":"Órákig nem lehetett lejutni vonattal a Balaton északi partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zúgolódnak a részben vagy egészben a YouTube-ból élő videósok, mert szerintük semmilyen következetesség nincs abban, ahogy a platform üzemeltetői folyton változtatnak a játékszabályokon. Így aztán egyre nehezebb a videózásból pénzhez jutni. ","shortLead":"Zúgolódnak a részben vagy egészben a YouTube-ból élő videósok, mert szerintük semmilyen következetesség nincs abban...","id":"20190729_youtube_europai_unio_ig_metall_szakszervezet_youtubers_union_fairtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1538c-aa25-4ace-ab47-559bf8e00b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_youtube_europai_unio_ig_metall_szakszervezet_youtubers_union_fairtube","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Indul a harc: megtörnék a YouTube-ot, egy óriásszakszervezet is beleáll az ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész-énekes arról is vallott, mi vezette az alkohol rabságába, és mi köze van ennek az apjához.","shortLead":"A zenész-énekes arról is vallott, mi vezette az alkohol rabságába, és mi köze van ennek az apjához.","id":"20190730_Harom_szo_ami_teljesen_megvaltoztatta_Elton_John_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54de99c2-4b37-4692-8b3c-3a7828511046","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Harom_szo_ami_teljesen_megvaltoztatta_Elton_John_eletet","timestamp":"2019. július. 30. 10:47","title":"Három szó, ami teljesen megváltoztatta Elton John életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5c7ceb-a186-4b65-a084-5104efb1ba00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha ne adják ki a bankkártyaadatokat a neten - figyelmezteti a UPC az ügyfeleit. Feljelentést is tesznek.","shortLead":"Soha ne adják ki a bankkártyaadatokat a neten - figyelmezteti a UPC az ügyfeleit. Feljelentést is tesznek.","id":"20190729_A_UPC_is_megerositette_csalok_vadasznak_a_netezok_bankkartyainak_adataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5c7ceb-a186-4b65-a084-5104efb1ba00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9e7916-8117-4479-b491-813f6b79583b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_A_UPC_is_megerositette_csalok_vadasznak_a_netezok_bankkartyainak_adataira","timestamp":"2019. július. 29. 13:19","title":"A UPC is megerősítette: csalók vadásznak a netezők bankkártyáinak adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bevezetik a Digitális kultúra nevű tantárgyat.","shortLead":"Bevezetik a Digitális kultúra nevű tantárgyat.","id":"20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66246f2f-c0f1-4bba-8ebf-a68572b99bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e622d0-80e5-4edb-94ab-58cbbfa2db09","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_2020tol_minden_diaknak_1_oraval_tobb_lesz_az_orarendjeben","timestamp":"2019. július. 31. 06:10","title":"2020-tól minden diáknak 1 órával több lesz az órarendjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]