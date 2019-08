Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b247a64-4cdf-4c49-b61a-8337446a84d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikusnőket a világ végét jelző négy lovashoz hasonlítják.","shortLead":"A politikusnőket a világ végét jelző négy lovashoz hasonlítják.","id":"20190731_Szines_boru_politikusnokkel_reklamoz_fegyvereket_egy_Trumprajongo_bolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b247a64-4cdf-4c49-b61a-8337446a84d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d871eb9b-db64-49cb-8cfb-60068a207918","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Szines_boru_politikusnokkel_reklamoz_fegyvereket_egy_Trumprajongo_bolt","timestamp":"2019. július. 31. 11:52","title":"Színes bőrű politikusnőkkel kampányol Trump mellett egy fegyverkereskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","shortLead":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","id":"20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a965d76-6103-4dea-b991-34f6fd93fcb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. július. 30. 16:15","title":"Hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett - jelentették a csendes-óceáni szigetet tanulmányozó kutatók.","shortLead":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett...","id":"20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b095ed-2ea8-4b53-8c36-8233469d2eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","timestamp":"2019. július. 30. 17:03","title":"Olyan gyorsan pusztulnak a korallzátonyok az óceán felmelegedése miatt, hogy időnk sincs lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le a kaliforniai Monterey-öbölben is.","shortLead":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le...","id":"20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f472aa-9e09-48f7-bee9-0c18c5451b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","timestamp":"2019. július. 30. 21:03","title":"Fóka keveredett egy hatalmas bálna szája és ebédje közé, egy fotós pont lekapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","shortLead":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","id":"20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31b36c-3623-472b-ae94-534798c1bdda","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","timestamp":"2019. július. 30. 09:55","title":"Havi 20 ezerért is található már üzlethelyiség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata egy siklóernyőzés közben történt balesetnek.","shortLead":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata...","id":"20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f993a-1ae4-4866-94a4-f8e8e1e303f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","timestamp":"2019. július. 31. 14:03","title":"Balesetet szenvedett és meghalt az egyik legismertebb youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd forintba fog kerülni.\r

\r

","shortLead":"170 millió forintot ad a kormány juttatásokra a háromnapos bmx- és break dance-versenyre, amely amúgy 3 milliárd...","id":"20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b75886-3cda-47d4-913c-b5cc1880737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63201637-8712-4fc3-ad0f-72daa424acc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kiemelt_nemzetkozi_sportrendezveny_lett_a_World_Urban_Games","timestamp":"2019. július. 31. 21:18","title":"Kiemelt nemzetközi sportrendezvény lett a World Urban Games","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]