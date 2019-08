Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","shortLead":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","id":"20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb14a15e-12be-4175-a1eb-7b8b931ee8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:29","title":"Gólyafiókát mentettek a hajdúszoboszlói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71deeb55-6f53-4403-940a-c122938059b0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön már van F-1-es program a Hungaroringen, a boxutca-látogatás, ezért felerősödött a forgalom az M3-ason és a pálya környékén.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön már van F-1-es program a Hungaroringen, a boxutca-látogatás, ezért felerősödött a forgalom az M3-ason és...","id":"20190801_Jon_a_Forma1es_futam_de_mar_most_eros_a_forgalom_a_Hungaroringnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71deeb55-6f53-4403-940a-c122938059b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc6fa97-888f-4a13-a172-e524507b16b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_Forma1es_futam_de_mar_most_eros_a_forgalom_a_Hungaroringnel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:19","title":"Jön a Forma-1-es futam, de már most erős a forgalom a Hungaroringnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","shortLead":"Telepítés nélkül, böngészőből is játszható már a Blizzard legendás Diablo játékának első, 1996-ban kiadott változata.","id":"20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e217-17a2-43e7-b616-109e36ea0f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20963cbc-c5d3-4e31-9f2a-6006acbdd0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_bongeszos_jatek_diablo_blizzard","timestamp":"2019. július. 31. 19:03","title":"Böngészőből is lehet már diablózni, csak egy kattintás az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Éjfél körül ért vissza Magyarországra a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6545098-7633-4a26-be96-4d628346167d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Hazaerkezett_DelKoreabol_Kenderesi_Tamas","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:40","title":"Hazaérkezett Dél-Koreából Kenderesi Tamás, egyből kórházba ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","shortLead":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","id":"20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed9845-9098-4241-8127-49c329886715","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:16","title":"Határozottan nem való mindenkinek ez a pisztácia színű luxus BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alap (hangos) díjcsomagjai után mobilnetes portfólióját is megújította a Telekom.","shortLead":"Az alap (hangos) díjcsomagjai után mobilnetes portfólióját is megújította a Telekom.","id":"20190802_magyar_telekom_uj_mobilinternet_dijcsomagok_tarifa_adatcsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de2c05a-6182-499c-9047-554861fe3e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_magyar_telekom_uj_mobilinternet_dijcsomagok_tarifa_adatcsomag","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:03","title":"A Telekomnál van? Megjöttek az új mobilinternetes tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","shortLead":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","id":"20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e23ac9-0558-425b-ad08-df7218f1bc72","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:08","title":"43 kaptárnyi méhet loptak el Nagyszénáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán közléséhez képest.\r

\r

","shortLead":"Rövidet tweetelt az Európai Bizottság új elnöke az Orbánnal történt megbeszéléséről, ebben is tudott újat mondani Orbán...","id":"20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043f9bf2-02c9-43c3-809e-6969e32ae1ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Orban_valahogy_kifelejtette_hogy_a_jogallamisagrol_is_beszelt_von_de_Leyennel","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:11","title":"Orbán valahogy kifelejtette, hogy a jogállamiságról is beszélt von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]