Agyonlőttek hat embert, köztük egy gyereket Zágrábban

[{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárság Irányító Testülete elnökének megbízása öt évre szól. \r

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárság Irányító Testülete elnökének megbízása öt évre szól.

","id":"20190801_Kiderult_kik_kerultek_Maroth_melle_a_kutatointezetek_iranyito_testuletebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c2b4a-cd18-4e9e-9500-bd4c133eb5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kiderult_kik_kerultek_Maroth_melle_a_kutatointezetek_iranyito_testuletebe","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:57","title":"Kiderült, kik kerültek Maróth mellé a kutatóintézetek irányító testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy üveg pezsgő elfogyasztása után kissé alonsósan vette a kanyarokat Ózdon egy nő, aki külföldről tért haza, áll a borsodi rendőrség elrettentő történetében.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy üveg pezsgő elfogyasztása után kissé alonsósan vette a kanyarokat Ózdon egy nő, aki külföldről tért haza...","id":"20190801_Bepezsgozve_ult_a_volan_moge_a_kulfoldrol_Ozdra_hazatero_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e864f-a37c-4d01-b2b8-b1e7bf57be21","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Bepezsgozve_ult_a_volan_moge_a_kulfoldrol_Ozdra_hazatero_no","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Bepezsgőzve ült a volán mögé a külföldről Ózdra hazatérő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","shortLead":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","id":"20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a62cb-1fbb-4cfa-a787-0b081dcfce45","keywords":null,"link":"/sport/20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:21","title":"1-7-es összesítéssel esett ki a Debrecen az Európa Liga selejtezőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39566789-74e7-4f14-bcf7-dc1616365fbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Értékes sparos vásárlási utalványok terjednek az interneten. Egyetlen probléma van velük: semmire nem jók. Egyetlen probléma van velük: semmire nem jók.","id":"20190802_spar_vasarlasi_utalvany_kupon_25000_forint_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39566789-74e7-4f14-bcf7-dc1616365fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e48a24-f940-4692-b74a-743059d861aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_spar_vasarlasi_utalvany_kupon_25000_forint_atveres","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:03","title":"Figyelmeztetést adott ki a SPAR: be ne dőljön, ha ilyet lát a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta az öt évre szóló kinevezést.","shortLead":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta...","id":"20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bbb81f-cb21-45de-be77-9b2d61c1c1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:35","title":"Tényleg Maróth Miklós fogja vezetni az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6d7d83-6fef-4e17-9a06-12e0353350c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen tíz megyében várható zivatar és felhőszakadás.","shortLead":"Összesen tíz megyében várható zivatar és felhőszakadás.","id":"20190801_A_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_viharok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6d7d83-6fef-4e17-9a06-12e0353350c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5f732-57f0-4b8d-b494-8718b817db7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_A_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_viharok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:51","title":"A fél országra figyelmeztetést adtak ki viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint százéves múltra visszatekintő szaklapot, a Nimródot szerkesztették korábban, a kormány azonban elhappolta tőlük. ","shortLead":"A több mint százéves múltra visszatekintő szaklapot, a Nimródot szerkesztették korábban, a kormány azonban elhappolta...","id":"20190801_Hunor_Magazin_neven_inditanak_uj_online_lapot_a_kiebrudalt_vadaszati_ujsagirok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfc57bf-0b01-4212-9e93-7ae8720f8001","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Hunor_Magazin_neven_inditanak_uj_online_lapot_a_kiebrudalt_vadaszati_ujsagirok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:22","title":"Hunor Magazin néven indítanak új online lapot a kiebrudalt vadászati újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázispontot csökkentettek. 25 bázispontot csökkentettek.