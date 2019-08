Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117","c_author":"Csányi – Czeglédi – Tóta W.","category":"elet","description":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen. Tanulság: nem kell mindent panírozni.","shortLead":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen...","id":"20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56bc2a-4c62-431e-94b7-7397ce158014","keywords":null,"link":"/elet/20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:00","title":"És evett már rántott kovászos uborkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","shortLead":"Romain Grosjean lendületes érvelése dobta fel a pilóták sajtótájékoztatóját.","id":"20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93aeca04-c7c5-4a6a-b29b-5b532175e0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f67bd8b-0442-4227-b460-c6814c5edea8","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Csak_kicsuszott_egy_karomkodas_az_F1es_sajtotajekoztaton","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:11","title":"Csak kicsúszott egy káromkodás az F1-es sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akut veseelégetlenség akár néhány óra leforgása alatt is életveszélyes állapotot idézhet elő a betegben. A Google a mesterséges intelligencia segítségével előzné meg a tragédiát.","shortLead":"Az akut veseelégetlenség akár néhány óra leforgása alatt is életveszélyes állapotot idézhet elő a betegben. A Google...","id":"20190802_google_mesterseges_intelligencia_akut_veseelegtelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2212fd3-a465-4243-bc7c-026d65e6955b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_mesterseges_intelligencia_akut_veseelegtelenseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:03","title":"Életeket menthet a Google új mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három versenyből kettőt megnyert. Az élete legjobb versenyére viszont még vár. Max Verstappennel a Hungaroringen beszélgettünk.



","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három...","id":"20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b8c11c-c56b-442f-a22b-da496ad8c6b1","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:15","title":"Max Verstappen: Nekem nem kell senkihez sem mérnem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe eregetett szén-dioxid mennyiségét: a globális klímaváltozás elkerüléséhez az étrend alapvető megváltoztatására, és a növényi alapú ételek arányának fokozására van szükség.","shortLead":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe...","id":"20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535fbb40-c8bf-4b4b-a108-18362aee2517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:05","title":"A vegetariánus étrend is kell a világ megmentéséhez - kiszivárgott az IPCC-jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő év végéig a buszparkja 10 százalékát lecseréli a Volánbusz.","shortLead":"Jövő év végéig a buszparkja 10 százalékát lecseréli a Volánbusz.","id":"20190802_638_legkondis_buszt_vasarol_a_Volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50abe37-8a5b-481b-bdd0-fd674370c433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_638_legkondis_buszt_vasarol_a_Volanbusz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:20","title":"638 légkondis buszt vásárol a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df11d11d-58bc-42cf-81e2-a42be2fa943b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA exobolygókat kutatói űrszondája, a TESS újabb planétákat fedezett fel, ezúttal a TOI-270 csillagrendszerben.","shortLead":"A NASA exobolygókat kutatói űrszondája, a TESS újabb planétákat fedezett fel, ezúttal a TOI-270 csillagrendszerben.","id":"20190802_nasa_tess_exobolygo_felfedezes_csillagaszat_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df11d11d-58bc-42cf-81e2-a42be2fa943b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3f3104-af95-45eb-b787-0cf5c9daaa4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_nasa_tess_exobolygo_felfedezes_csillagaszat_muhold","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:03","title":"Megtalálta a \"hiányzó láncszemet\" a bolygók sorában a NASA szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]