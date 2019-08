Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e98bab-6ca8-4992-93e4-ed3c7357aa51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyből eltiltották a sofőrt, aki barkácsolt szerkezettel vontatta a Skodát - írja a police.hu.","shortLead":"Egyből eltiltották a sofőrt, aki barkácsolt szerkezettel vontatta a Skodát - írja a police.hu.","id":"20190802_Buheralt_utanfutoval_szallitott_kocsit_egy_roman_kisbusz_az_M3son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e98bab-6ca8-4992-93e4-ed3c7357aa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806ced90-1368-45f9-910a-886c9d25cc15","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Buheralt_utanfutoval_szallitott_kocsit_egy_roman_kisbusz_az_M3son","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:51","title":"Buherált utánfutóval szállított kocsit egy román kisbusz az M3-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség a munkájukat, miként fejlődött a településük 2014 és 2020 között. Ebből tervez kampányt a kormány. ","shortLead":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség...","id":"20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a769740-ae9a-4515-b1ea-5a135f7aa099","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Uniós pénzből kampányolhat az önkormányzati választás előtt a Fidesz-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","shortLead":"De még ennyiért is kelendőek a lakások.","id":"20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a0405-910d-44d9-a3b7-d8675f030154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbff341d-93d8-4b6e-af2b-d1ef5d405e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Ketmillio_forintra_nott_a_luxuslakasok_negyzetmeterara","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:55","title":"Kétmillió forintra nőtt a luxuslakások négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy időközi képviselő-választás az oka. ","shortLead":"Egy időközi képviselő-választás az oka. ","id":"20190802_Boris_Johnson_kormanyfo_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28364238-31b3-4aed-a38e-52cb5815c17d","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Boris_Johnson_kormanyfo_brit_parlament","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:03","title":"Egyfősre csökkent Boris Johnson kormányfő többsége a brit parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 13-ára, a választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket csak augusztus 8-ától lehet benyújtani a választási irodáknál. ","shortLead":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október...","id":"20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e039c-e20e-4601-a3cd-0253ccf6393a","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:53","title":"Önkormányzati választás: ekkortól lehet kérni, hogy máshol szavazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190801_COFfonok_Soros_a_birosagon_vegzi_Meszaros_pedig_a_magyarok_joletet_erositi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b62e46d-f072-442e-aae0-40314323a336","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_COFfonok_Soros_a_birosagon_vegzi_Meszaros_pedig_a_magyarok_joletet_erositi","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:08","title":"CÖF-főnök: Soros a bíróságon végzi, Mészáros pedig a magyarok jólétét erősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc68c10-86f7-4b1d-b68d-a168d0769b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól lakhatott az a komodói varánusz, amely egy videó tanúsága szerint néhány nyeléssel eltüntetett egy egész majmot.","shortLead":"Jól lakhatott az a komodói varánusz, amely egy videó tanúsága szerint néhány nyeléssel eltüntetett egy egész majmot.","id":"20190802_komodoi_varanusz_majom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc68c10-86f7-4b1d-b68d-a168d0769b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712773ac-83c5-4590-8be3-02f698315e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_komodoi_varanusz_majom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:33","title":"A hét horrorvideóján egy komodói varánusz egészben nyel le egy kifejlett majmot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]