Felrobbant egy orosz ballisztikus rakéta hajtóműve, a balesetben legalább két ember életét vesztette – írta a The Moscow Times című moszkvai lap, amely szerint a detonáció után rövid időre megnövekedett a radioaktivitás az északi Szeverodvinszk térségében.

A robbanás során – amelyben hatan megsebesültek – a helyi források szerint nem kerültek a levegőbe veszélyes vegyi anyagok. A TASZSZ hírügynökség azt írta, hogy a sugárzási szint nem sokkal a baleset után visszatért a normális szintre. Szeverdvinszkben megkérték a helyi lakosokat, hogy csukják be lakásaik ablakait, a gyermekeket pedig ne engedjék ki az utcára. Helyi források szerint a robbanás és az azt követő tűz az északi flotta egyik hajóján következett be. Arról nem számoltak be az orosz médiumok, hogy a megrongálódott rakétán volt-e robbanófej.

A lenta.ru orosz híroldal szerint a védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a folyékony üzemanyagú, kísérleti rakéta a Szeverodvinszktől negyven kilométerre lévő Nyenoksz település melletti kísérleti központban következett be.

2015 decemberében a Nyenokszból fellőtt manőverező robotrepülő egy közelben lévő kétemeletes ház tetejére zuhant, akkor senki sem vesztette életét.