[{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnyen új választások lehetnek, bár augusztusban a bezárt parlamenttel és a nyaraló olaszok tömegeivel nem szokás az országban politikai válságot szítani.



","shortLead":"Könnyen új választások lehetnek, bár augusztusban a bezárt parlamenttel és a nyaraló olaszok tömegeivel nem szokás...","id":"20190808_Osszeomlas_szelen_az_olasz_kormanykoalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d8d9fc-5bbf-4daa-9570-4a9124bb6b52","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Osszeomlas_szelen_az_olasz_kormanykoalicio","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:28","title":"Összeomlás szélén az olasz kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","shortLead":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","id":"20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f209c8-39b5-4e8b-aa49-f6049ed5f5da","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:12","title":"Ronaldinho magyar találmányt népszerűsít a CNN-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759e64e-72cc-4fcf-af02-49b2bf6060f8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatot közel száz éve kihaltnak tartották a területen. ","shortLead":"Az állatot közel száz éve kihaltnak tartották a területen. ","id":"20190809_Szaz_eve_nem_volt_ilyen_jo_hir_kishiuz_szuletett_a_Pireneusokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d759e64e-72cc-4fcf-af02-49b2bf6060f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97403196-d063-4c70-9de7-37f343629ca8","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Szaz_eve_nem_volt_ilyen_jo_hir_kishiuz_szuletett_a_Pireneusokban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:51","title":"Száz éve nem volt ilyen: kishiúz született a Pireneusokban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább pusztuljon a bolygó, de nehogy a toxikus maszkulinitáshoz bárki hozzá merjen nyúlni!","shortLead":"Inkább pusztuljon a bolygó, de nehogy a toxikus maszkulinitáshoz bárki hozzá merjen nyúlni!","id":"20190808_Sok_ferfi_azert_nem_gyujti_szelektiven_a_szemetet_nehogy_melegnek_higgyek_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886578ec-027c-453c-a890-1fc0a71d8d21","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Sok_ferfi_azert_nem_gyujti_szelektiven_a_szemetet_nehogy_melegnek_higgyek_oket","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:08","title":"Sok férfi azért nem gyűjti szelektíven a szemetet, nehogy melegnek higgyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végképp nem érdemes taposni a gázt.","shortLead":"Most végképp nem érdemes taposni a gázt.","id":"20190809_Jovo_heten_vadaszik_a_rendorseg_a_gyorshajtokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d194dd4-ca06-46c2-af14-c7c8e3e51ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_Jovo_heten_vadaszik_a_rendorseg_a_gyorshajtokra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:26","title":"Jövő héten vadászik a rendőrség a gyorshajtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jáde Nyúl 2 (Yutu-2) elnevezésű kínai holdjáró már 271 métert tett meg az égitest távoli oldalán, hogy tudományos felfedezéseket tegyen az ismeretlen területen.","shortLead":"A Jáde Nyúl 2 (Yutu-2) elnevezésű kínai holdjáró már 271 métert tett meg az égitest távoli oldalán, hogy tudományos...","id":"20190808_kina_holdjaro_jade_nyul_2_yutu_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=357f632e-3abc-4cc0-add3-76b75e8103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d445d3-c315-4492-a73c-5e563b0b058e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_kina_holdjaro_jade_nyul_2_yutu_2","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:03","title":"Egyre messzebb merészkedik a kínai holdjáró a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","shortLead":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","id":"20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea688d0-e312-4ccc-978e-611333c0cd2a","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:25","title":"És most tapsoljuk meg a Twitter hősét, aki kicserélte a híres táncjelenetek zenéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bb53ca-1033-4705-9065-5100c6646d03","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"elet","description":"Városi kisházfüzérek kicsiny telkeken, elbújva a sokemeletes óriások, a hatalmas kőépületek tövében – Ausztriában közel negyvenezer ilyen építmény létezik, számuk a fővárosban 27 ezerhez közelít. A hvg.hu bécsi tudósítója és fotósa bebocsátást nyert az egyik gondosan őrzött bécsi telepre.","shortLead":"Városi kisházfüzérek kicsiny telkeken, elbújva a sokemeletes óriások, a hatalmas kőépületek tövében – Ausztriában közel...","id":"20190808_Elet_a_becsi_kiskerttelepen_paradicsom_vagy_tulszabalyzott_hobort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96bb53ca-1033-4705-9065-5100c6646d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a171c110-edf8-4c13-9890-adb7d96abe40","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Elet_a_becsi_kiskerttelepen_paradicsom_vagy_tulszabalyzott_hobort","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:00","title":"Élet a bécsi kiskerttelepen: paradicsom vagy túlszabályzott hóbort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]