Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja a HVG-nek adott interjúban Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja...","id":"20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85370558-5877-4094-a259-2ce1bb85b0bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:07","title":"Békesi László: A társadalom jelentős része érdekelt abban, hogy a rezsim fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b683-3979-45c0-b00a-dc9baf526b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktivisták két hete mérik a Duna-parti levegő minőségét Budapesten.","shortLead":"Aktivisták két hete mérik a Duna-parti levegő minőségét Budapesten.","id":"20190815_Ugyanolyan_rossz_a_levego_a_Dunaparton_mint_a_belvarosi_Blaha_Lujza_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b313b683-3979-45c0-b00a-dc9baf526b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825c5346-aaf4-44af-bf77-0fab5dc1de19","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ugyanolyan_rossz_a_levego_a_Dunaparton_mint_a_belvarosi_Blaha_Lujza_teren","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:05","title":"Ugyanolyan rossz a levegő a Duna-parton, mint a belvárosi Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","shortLead":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","id":"20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f575a-7d22-4af7-8dd3-2ecd672b9a51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:20","title":"Idős férfi próbált bejutni a pilótafülkébe a Budapest–Reykjavík-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában...","id":"20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fce8af-8b62-4d24-a2b8-295bdb0eb1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:44","title":"Egyre kevesebb diák bukik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis nyelvvizsgával érték tetten nyáron a Pécsi Tudományegyetemen. Bár az ügyészségnek elismerte a bűncselekményt, a hvg.hu-val nem volt túl készséges. A dzsúdószövetség egyelőre nem találta ki, hogy reagáljon az etikailag is érzékeny ügyre.","shortLead":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis...","id":"20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31df580-e7cc-4fe4-b401-586ed4f3b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:00","title":"Közokirat-hamisítással vádolja a három olimpiát megjárt dzsúdóst, Bor Barnát az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné alapítványoktól, hanem az egész céget, amely a projektet bonyolítja, jórészt a cég adósságának megvásárlásával. Az alapítványok rekordösszeget, majdnem 200 milliárd forintot fektettek a saját cégeikbe. Ugyanakkor százmilliónyi vagyonuk ragadt be a felszámolás alatt álló NHB Bankba, akárcsak a brókerbotrányban érintett ügyfeleknek.","shortLead":"Az épület felújítása még nem készült el, ám kiderült: a jegybank nem csak a Postapalotát vette meg a Pallas Athéné...","id":"20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1dc3a8-cf4d-4fc6-9d0b-4f103faa5de5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_mnb_pallas_athene_alaoitvany_postapalota","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:30","title":"Furcsa ügylettel szerezte meg a Postapalotát az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","shortLead":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","id":"20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85c6b86-3a0c-4ffe-99cd-18e76e2e13f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:26","title":"Világszenzáció: itt a jelzálogkölcsön negatív kamattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","shortLead":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","id":"20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c731ee-bf5e-42da-a77a-4c063627eb6e","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:41","title":"Meghalt egy idős férfi egy Slipknot-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]