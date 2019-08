Új bizonyítékok az orosz hadsereg részvételére az ukrajnai háborúban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó induló tűnt fel a jelöltek között, aki azonban kiállása előtt nem takarított ki alaposan maga után a Facebookon. Bár egyik legjobb gyerekkori barátja pont a Fidesz városi kampányfőnöke, ez állítása szerint csak véletlen. ","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó...","id":"20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a2c8ca-958b-4f19-a4ae-f0ef726c13c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:00","title":"Megint felbukkant egy furcsa független jelölt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kilométeres volt a sor.","shortLead":"Hat kilométeres volt a sor.","id":"20190817_Nyolc_auto_utkozott_az_M7esen_Velencenel_a_Balaton_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc52d17-0b5c-41a6-a23c-297c081b6631","keywords":null,"link":"/cegauto/20190817_Nyolc_auto_utkozott_az_M7esen_Velencenel_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:13","title":"Nyolc autó ütközött az M7-esen Velencénél a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent autokraták társaságába keveredett. Most a világ egyik legelismertebb külpolitikai lapja, a Foreign Affairs sorolja a világ diktátorai közé.","shortLead":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent...","id":"20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6bdeef-26fb-4ff7-87aa-3db4c275fede","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","timestamp":"2019. augusztus. 17. 13:26","title":"Paul Lendvai: Orbán a demokrácia védelmezőjéből a demokrácia halálának szerzője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda betérő látogatókon. A tesztidőszakban a rendőrség is részt vett.","shortLead":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda...","id":"20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d0c33-2737-4d1f-a17c-b4748ff2a74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"Szkennelték egy brit bevásárlóközpont látogatóinak arcát, de erről senkinek sem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Párzási időszak van, ebből lett kisebb baj egy cirkuszban – derül ki az RTL Híradóból.","shortLead":"Párzási időszak van, ebből lett kisebb baj egy cirkuszban – derül ki az RTL Híradóból.","id":"20190817_Felporgott_oroszlanok_okoztak_riadalmat_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53e445d-bef9-428f-9c1a-baa836c617ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felporgott_oroszlanok_okoztak_riadalmat_Szegeden","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:40","title":"Felpörgött oroszlánok okoztak riadalmat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi nagy arányban győzte le Jancsó Andreát, de még azért még lehetnek meglepetések a kerületben. ","shortLead":"Baranyi nagy arányban győzte le Jancsó Andreát, de még azért még lehetnek meglepetések a kerületben. ","id":"20190816_Baranyi_Krisztina_nyerte_az_elovalasztast_Ferencvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e934f-bfeb-4ce4-9baa-45137ef10978","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Baranyi_Krisztina_nyerte_az_elovalasztast_Ferencvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:05","title":"Baranyi Krisztina nyerte az előválasztást Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Augusztus 20-án is száraz idő várható, kánikulával. A hét második felében mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Augusztus 20-án is száraz idő...","id":"20190818_Meg_ne_induljanak_haza_kanikula_lesz_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ced9384-8438-4edb-8f53-c7f97c19c7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Meg_ne_induljanak_haza_kanikula_lesz_a_heten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:43","title":"Még ne induljanak haza, kánikula lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","shortLead":"Húszcentis műanyagot is találtak a tengeri tehén gyomrában.","id":"20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488eb87e-a00a-42ac-90dd-a0015413816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300172a4-09b5-4a3f-b7ec-e07333d2f64f","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Mariam_a_tavasszal_megmentett_tengeri_tehen_muanyag_volt_a_gyomraban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:29","title":"A műanyagokba halt bele Mariam, a tavasszal megmentett dugong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]