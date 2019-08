Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","shortLead":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","id":"20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f64e3a-76a9-4cd6-b5c6-b847fdf53461","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"Habzó, bűzös trutyi lebegett a Duna felszínén Dunaújváros közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendszámos kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül senki. ","shortLead":"A román rendszámos kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül...","id":"20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fe9373-c257-4a07-9c8c-02ee2ca4a956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:17","title":"Fotó: Ezt az autószállítmányt próbálja meg valaki felülmúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","shortLead":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","id":"20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a68f28-0794-4a21-9e43-3649e5042b65","keywords":null,"link":"/sport/20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:21","title":"Zsóri Dániel ollózása az év gólja lehet a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet.","shortLead":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője...","id":"20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c2916-bd1c-4f5e-b8f6-10dc88033a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:03","title":"Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító hadgyakorlatot – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium.","shortLead":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító...","id":"20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d662f635-8e77-4abe-bf85-bfb8b52dd3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:24","title":"130 ezer katona részvételével tartanak hadgyakorlatot Oroszország és szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb434c-e07c-4106-b24c-f1cf7d79e450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hónapja van jelen az amerikai Lime, máris itt az osztrák hátterű kihívója.","shortLead":"Alig pár hónapja van jelen az amerikai Lime, máris itt az osztrák hátterű kihívója.","id":"20190819_eroller_villanyroller_breezy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eb434c-e07c-4106-b24c-f1cf7d79e450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb17ad6-2965-44d4-b21f-65802afbc7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_eroller_villanyroller_breezy","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:09","title":"Felbukkant egy újabb e-roller kölcsönző Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panel megfizethetőbb, így gyorsabban eladható.","shortLead":"A panel megfizethetőbb, így gyorsabban eladható.","id":"20190821_70_nap_eladni_egy_panellakast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154dcba1-0b0e-4b59-ad92-83014dd4a548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_70_nap_eladni_egy_panellakast","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:52","title":"Két hónap alatt is elkel egy panel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","shortLead":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","id":"20190819_Szuksegszallast_nyitottak_a_Soroksari_uti_haztuz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf26a1b-8983-44d1-946d-b85a500fb38b","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Szuksegszallast_nyitottak_a_Soroksari_uti_haztuz_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:10","title":"Szükségszállást nyitottak a Soroksári úti háztűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]