Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klasszikus kitálalás, amit egy volt fideszes politikus leírt a Fidesz vezetőinek. Galbács Mihály egykor alpolgármester volt, de kiszorították. Levelében – amiről nem tudja, hogy szivárgott ki – azt írja, erősen összefonódott a gazdasági és a politikai elit, a közbeszerzéseken tarolt egy Fidesz-közeli vállalkozó.","shortLead":"Klasszikus kitálalás, amit egy volt fideszes politikus leírt a Fidesz vezetőinek. Galbács Mihály egykor alpolgármester...","id":"20190815_Orban_Viktornak_irt_levelet_a_gyulai_fideszesekrol_de_az_vegul_mindenkihez_eljutott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447753e0-88fd-4d7a-ab30-a180e911de7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Orban_Viktornak_irt_levelet_a_gyulai_fideszesekrol_de_az_vegul_mindenkihez_eljutott","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:46","title":"Orbán Viktornak írt levelet a gyulai fideszesekről, de az végül mindenkihez eljutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális valóság szemüvegeket, hogy ezzel enyhítsék az utasok feszültségét.","shortLead":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális...","id":"20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8588aea5-592f-4993-99b3-716ee2c7dfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:33","title":"Virtuális valóságot vezet be egyik járatán a British Airways, hogy kevésbé izguljanak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38857cd-de65-4118-b05c-593055dac0c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Norbert évekig vezette a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soproni szervezetét is, de kiábrándult. ","shortLead":"Varga Norbert évekig vezette a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soproni szervezetét is, de kiábrándult. ","id":"20190815_Volt_polgari_korost_indit_az_ellenzek_Sopronban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38857cd-de65-4118-b05c-593055dac0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e18c390-f836-4974-8e48-6ce5e4dd9e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Volt_polgari_korost_indit_az_ellenzek_Sopronban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:30","title":"Volt polgári köröst indít az ellenzék Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319fdbcf-1133-48a7-ad08-0b76e25490b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyot pördült a kocsi.","shortLead":"Nagyot pördült a kocsi.","id":"20190815_Ezert_ne_mobilozzon_vezetes_kozben_ugy_jarhat_mint_ezt_az_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319fdbcf-1133-48a7-ad08-0b76e25490b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e551d1-8a6a-4ef9-aaeb-f0290fba57cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Ezert_ne_mobilozzon_vezetes_kozben_ugy_jarhat_mint_ezt_az_autos__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:51","title":"Ezért ne mobilozzon vezetés közben, úgy járhat, mint ez az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Onnan pislogott bánatosan.","shortLead":"Onnan pislogott bánatosan.","id":"20190816_A_nap_cukisaga_tolvaj_mosomedve_szorult_egy_csokiautomataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93dfe9-f047-4564-b914-321f23ba59c8","keywords":null,"link":"/elet/20190816_A_nap_cukisaga_tolvaj_mosomedve_szorult_egy_csokiautomataba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:08","title":"A nap cukisága: tolvaj mosómedve szorult egy csokiautomatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","shortLead":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","id":"20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4755472-1e7c-4837-a243-b5681ab0f8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:21","title":"Vissza és egyben előre is repít az időben a Bugatti új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","shortLead":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","id":"20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f6113-6d48-4e09-8bbd-be7f921a22ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:09","title":"A politikusok fizetését már felzárkóztatta Európához az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]