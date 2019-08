Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3ebf66b-e88c-4852-9ea3-815c9572a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint az orosz fővárost hamarosan ilyen kompakt elektromos taxik áraszthatják el.","shortLead":"A tervek szerint az orosz fővárost hamarosan ilyen kompakt elektromos taxik áraszthatják el.","id":"20190827_itt_a_legujabb_kalasnyikov_nem_fegyver_hanem_egy_varosi_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ebf66b-e88c-4852-9ea3-815c9572a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e355ee06-bd48-4905-a759-78dc8254d3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_itt_a_legujabb_kalasnyikov_nem_fegyver_hanem_egy_varosi_villanyauto","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:41","title":"Itt a legújabb Kalasnyikov: nem fegyver, hanem egy városi villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen sportcsarnok épül, ami mellé parkolóház is dukál.","shortLead":"Természetesen sportcsarnok épül, ami mellé parkolóház is dukál.","id":"20190827_Az_utolso_zold_szigetet_is_beepitenek_a_Szent_Janos_Korhaz_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b765d540-0a12-4b41-ba7f-2a68134e638c","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Az_utolso_zold_szigetet_is_beepitenek_a_Szent_Janos_Korhaz_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:08","title":"Az utolsó zöld szigetet is beépítenék a Szent János Kórház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4ffee5-3665-46d6-8380-812d687064c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torkos Matild a \"baloldali gondolkodású polgárok\" bizalmáért küzd majd Rákosmentén, de az ellenzéki összefogásban nem vesz részt.","shortLead":"Torkos Matild a \"baloldali gondolkodású polgárok\" bizalmáért küzd majd Rákosmentén, de az ellenzéki összefogásban nem...","id":"20190826_Ujabb_ujsagiro_indul_az_oszi_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc4ffee5-3665-46d6-8380-812d687064c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c87c5f-b7e0-48d4-83d2-1e573e22af19","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujabb_ujsagiro_indul_az_oszi_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:22","title":"Újabb újságíró indul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„A demokrácia forog kockán. 