Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg azután, hogy úgy tűnt, utód nélkül működik tovább Andy Vajna halála után a Filmalap.\r

\r

","shortLead":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg...","id":"20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc92db2-edaa-42ac-be9a-6f6fb11f1c46","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Egri csillagok háborúja - jön a történelmi filmek dömpingje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7eb4ea-b162-46c3-b256-8c8c51c980c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szabálysértési eljárást indított. ","shortLead":"A rendőrség szabálysértési eljárást indított. ","id":"20190828_Percekig_nem_engedte_kihajtani_a_buszt_a_megallobol_a_szabalytalan_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7eb4ea-b162-46c3-b256-8c8c51c980c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3af118-b22c-4ea8-b582-fe8cce5bf2c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_Percekig_nem_engedte_kihajtani_a_buszt_a_megallobol_a_szabalytalan_autos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:11","title":"Percekig nem engedte kihajtani a buszt a megállóból a szabálytalan autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak szoftverlicenceket. Sőt az Igazságügyi Minisztérium is, bár sokkal kisebb összegben. E két év öt legnagyobb beszerzése közül háromról jelentettek szabálytalanságokat az amerikai hatóságok a beszerzések teljes listája alapján, amelyet a KEF adott ki a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak...","id":"20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711e0cc-1633-482e-b2d4-c4b12e20b621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:30","title":"Az ügyészség is vett Microsoft-szoftvert a botrány éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","shortLead":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","id":"20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba045030-be21-4567-b6a4-5068bfe5df38","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:15","title":"Tarlós leállította a tabáni fakivágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","shortLead":"Csúcsdöntésre készülnek a kórházak. A kincstár legfrissebb adatai szerint szépen halmozódnak a kifizetetlen tartozások.","id":"20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed47578-063a-49a1-9c49-5432880dfb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Csucsdontes_az_egeszsegugyben__az_adossagoknal","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:25","title":"Csúcsdöntés az egészségügyben - az adósságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltásellenes kampányok miatt világszerte többen betegedtek meg kanyaróban a WHO új jelentése szerint.","shortLead":"Az oltásellenes kampányok miatt világszerte többen betegedtek meg kanyaróban a WHO új jelentése szerint.","id":"20190829_WHO_dramai_leptekben_terjed_a_kanyaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10086404-6015-4e70-831b-861e4e764896","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_WHO_dramai_leptekben_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:03","title":"WHO: Drámai léptékben terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs rendszerrel cserélnék le a Google operációs rendszerét. Készülőben van Kelet Androidja?","shortLead":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs...","id":"20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e119f-2367-4f98-b5fb-5ff5f36b68b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:03","title":"Orosz operációs rendszerrel helyettesítené a Huawei az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyes afgán küldetés, katonahősök, szívszorítás – csekély igazságtartalommal.","shortLead":"Veszélyes afgán küldetés, katonahősök, szívszorítás – csekély igazságtartalommal.","id":"20190830_Hatalmasat_kamuzott_a_demokrata_elnokjelolt_a_Washington_Post_buktatta_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b52add7-2580-411f-ba88-bfb4ff0733d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hatalmasat_kamuzott_a_demokrata_elnokjelolt_a_Washington_Post_buktatta_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:29","title":"Hatalmasat kamuzott a demokrata elnökjelölt, a Washington Post buktatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]