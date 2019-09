Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","shortLead":"A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 71-es főút érintett szakaszát. \r

","id":"20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf7d00-8114-4b41-ac2c-e2edbf2a2372","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_balatongyorok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"Meghalt egy motoros Balatongyörökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint közötti volt az elmúlt negyedévben, az átlagár 29 millió forintot ért el, miközben a nagyobb egyetemi városokban ugyanekkora lakásokat már 12-15 millióért is lehet vásárolni.","shortLead":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint...","id":"20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d03538-3e84-4fc6-8d60-58359dda1c81","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:05","title":"Kiszámolták, melyik a legdrágább egyetemi város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","shortLead":"A kisfiát közlekedési balesetben elvesztő zenész közösségi oldalán erősítette meg a tragikus hírt.","id":"20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6446e297-bab0-4a2b-9d20-f36f1e021c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_ll_junior_kisfia_halalos_baleset_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"L.L. Junior: \"Felszállt a mennybe a kisangyalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok égető gondját megoldaná a határvédelemnek, de nagy kérdés, megéri-e a beruházás. A migrációs trendek ugyanis a határsértések csökkenését jelzik.","shortLead":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok...","id":"20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4cdff0-0dfd-4990-913f-c5e8ac9592a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:50","title":"Robotzsaruk masíroznak majd a déli határon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","shortLead":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","id":"20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b373d16-c6ab-40fe-b68e-adfb84137486","keywords":null,"link":"/sport/20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:30","title":"Belehalt borzalmas balesetébe az F2-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9251766-2226-4d15-b987-bfc2ba545105","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók több mint harmada azonnal elpártol egy márkától, ha rossz élmény éri - közölte az Oracle új felmérése alapján. A felmérés szerint a vásárlók 88 százaléka megosztja a negatív élményeket másokkal, a vállalatok egyre kevésbé képesek befolyásolni a vásárlói szokásokat, miközben a fogyasztók egyre kevésbé hisznek az influenszereknek, a celebeknek, a politikusoknak vagy a technológiai forrásoknak, így a közösségi médiának, a mobil hirdetéseknek és a hangalapú szolgáltatásoknak.","shortLead":"A fogyasztók több mint harmada azonnal elpártol egy márkától, ha rossz élmény éri - közölte az Oracle új felmérése...","id":"20190831_Egyre_gyorsabban_parolog_el_a_vasarlok_bizalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9251766-2226-4d15-b987-bfc2ba545105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ede9261-641f-4d13-a304-183a5e9fe8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Egyre_gyorsabban_parolog_el_a_vasarlok_bizalma","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:48","title":"Egyre gyorsabban párolog el a vásárlók bizalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma szörnyű végkifejletét. Pedig az előzmények – köztük a szomszédok, a rokonok bejelentései – alapján nem volt váratlan, ami történt.","shortLead":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma...","id":"201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec271254-a886-44de-9e6a-d1022012692a","keywords":null,"link":"/itthon/201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:00","title":"Kódolva van a rendszerbe, hogy a rendőrség ne tudjon megakadályozni egy családirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]