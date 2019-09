Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második világháború kezdetének nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartott lengyelországi megemlékezésekre. Most jön a visszavágás, több orosz politikus már „be is bizonyította”, a lengyelek felelősek a háborúért. Meg azt is, hogy a lengyel hadsereg semmit sem ért. Putyint azért nem hívták az ünnepségekre, mert Varsó elítéli az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es orosz bekebelezését, illetve a szakadár ukrán erők moszkvai támogatását.