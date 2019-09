Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni azt az értéket is, mennyi az esélye annak, hogy valakit eltalál egy űrszemétdarab. Mindenesetre kutatják, hogyan okozhatna minél kevesebb kárt az űrszemét, az egyik megoldás pedig erősen hasonlít egy tábla csokira.","shortLead":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni...","id":"20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400e277-4820-4dff-b584-93e5a2a86f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:05","title":"Egy-két tonnányi szemét zuhan vissza a Földre az űrből – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi iPhone-ok vitathatatlanul legsikeresebb egyede az iPhone XR volt. Ezért is izgalmas, hogy mit várhatunk majd az utódjától. A Geekbenchen már meg is jelentek az idei iPhone XR (iPhone 11R?) mérési eredményei.","shortLead":"A tavalyi iPhone-ok vitathatatlanul legsikeresebb egyede az iPhone XR volt. Ezért is izgalmas, hogy mit várhatunk majd...","id":"20190904_geekbench_lista_2019_iphone_11r_4gb_ram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d178b3-f81d-41c3-ba81-c542a76380c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_geekbench_lista_2019_iphone_11r_4gb_ram","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:03","title":"Olcsóbb iPhone-ból is lesz új: máris megjött a szám arról, mennyire lesz erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","shortLead":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","id":"20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95850d8-4e50-430e-a2e4-52a8ed9acd52","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:35","title":"Újabb, az LMP-ből frissen kilépett politikus sorolt be a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: nem fizette ki a Jobbiknak jogerősen megítélt perköltséget – írja a párt a közleményében.\r

","shortLead":"Az ok: nem fizette ki a Jobbiknak jogerősen megítélt perköltséget – írja a párt a közleményében.\r

","id":"20190904_habony_arpad_jobbik_plakat_kampany_kozszereplo_perkoltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e3de98-1a3a-4c78-8f69-bb3d0d34cd3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_habony_arpad_jobbik_plakat_kampany_kozszereplo_perkoltseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:46","title":"Végrehajtást indított a bíróság Habony ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A floridai repteret már korábban lezárták.","shortLead":"A floridai repteret már korábban lezárták.","id":"20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41420f20-16f9-4ab0-8cbc-f7f03204f978","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:52","title":"Dorian észak felé araszol, Florida, Georgia és Karolina veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","shortLead":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","id":"20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c5a6b2-5e13-4746-a8e0-73d28f05446c","keywords":null,"link":"/elet/20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:26","title":"97 kutyát fogadott otthonába egy bahamai nő, mielőtt lecsapott a Dorian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjeszti hibavadász programját a Google, hogy – mint mondják – még biztonságosabb legyen az általuk támogatott ökoszisztéma.","shortLead":"Kiterjeszti hibavadász programját a Google, hogy – mint mondják – még biztonságosabb legyen az általuk támogatott...","id":"20190903_google_bug_bounty_kiterjesztese_hibavadasz_program_gpsrp_ddprp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612d77a-b034-4ecd-9dbb-9711808ecb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_google_bug_bounty_kiterjesztese_hibavadasz_program_gpsrp_ddprp","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:03","title":"15 milliót is kifizet a Google annak, aki komoly hibát talál egy androidos alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]