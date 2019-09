Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfi három hónap alatt tizenegy járművet lopott el.","shortLead":"A két férfi három hónap alatt tizenegy járművet lopott el.","id":"20190906_Egyezseget_kotott_az_ugyeszseg_az_autotolvaj_orgazdakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137a1eb6-dd1f-43d6-b063-a5f1dccc9753","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Egyezseget_kotott_az_ugyeszseg_az_autotolvaj_orgazdakkal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:01","title":"Egyezséget kötött az ügyészség az autótolvaj orgazdákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro szerint onnan látszik, hogy jól döntött, mert bírálják a választását. ","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint onnan látszik, hogy jól döntött, mert bírálják a választását. ","id":"20190906_Kornyezetvedelmi_cinkostarsat_jelolte_fougyesznek_a_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb637eaf-7e28-45cc-9b1a-ac20522022bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Kornyezetvedelmi_cinkostarsat_jelolte_fougyesznek_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:51","title":"Környezetvédelmi cinkostársát jelölte főügyésznek a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze egy készülékben.","shortLead":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze...","id":"20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e767dd-76b0-48d3-bdeb-27a865f41fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:03","title":"A Panasonic üzeni: ez a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44809167-cdfb-4e7b-9adb-7ff6a2934f2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alkotóknak remekül sikerült fele annyi keréken meghonosítaniuk az eredeti Beetle életérzést.","shortLead":"Az alkotóknak remekül sikerült fele annyi keréken meghonosítaniuk az eredeti Beetle életérzést.","id":"20190906_keves_menobb_ketkereku_letezik_mint_a_vw_bogar_bicikli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44809167-cdfb-4e7b-9adb-7ff6a2934f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b20dda-26e2-47c0-bebb-4e6797fa14af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_keves_menobb_ketkereku_letezik_mint_a_vw_bogar_bicikli","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:21","title":"Kevés menőbb kétkerekű létezik, mint a VW Bogár bicikli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamásnak az egyik ismerőse elmondta, valószínűleg adatbázis és irányítószám alapján dolgoznak a vonal túlsó végén.","shortLead":"Wittinghoff Tamásnak az egyik ismerőse elmondta, valószínűleg adatbázis és irányítószám alapján dolgoznak a vonal túlsó...","id":"20190906_A_budaorsi_polgarmestert_is_megprobaljak_lejaratni_az_alkozvelemenykutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb11e5e6-1af5-4059-9991-192c6c8aadcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_budaorsi_polgarmestert_is_megprobaljak_lejaratni_az_alkozvelemenykutatok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:37","title":"A budaörsi polgármestert is megpróbálták lejáratni hamis közvélemény-kutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság szerint nem veszélyes a társadalomra az Index újságírójának tevékenysége.","shortLead":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság...","id":"20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566e6ca-6176-4748-a4c2-875f9542165d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:18","title":"\"Aggályos\" – fellebbez az ügyészség az Index újságírójának felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament súlyos órarendeket kapott diákoktól, akik közül sokan túlterheltségre panaszkodnak. Mások meg még meg sem kapták az órarendet.\r

\r

","shortLead":"A Független Diákparlament súlyos órarendeket kapott diákoktól, akik közül sokan túlterheltségre panaszkodnak. Mások meg...","id":"20190905_Nulladik_ora_tizedik_ora__van_akinek_brutalisan_indul_az_iskolai_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f30782e-9e8a-4179-8b42-8222476d201b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Nulladik_ora_tizedik_ora__van_akinek_brutalisan_indul_az_iskolai_ev","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:58","title":"Nulladik óra, tizedik óra – van, akinek brutálisan indul az iskolai év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","shortLead":"Természetesen a miniszterelnök Facebook-oldalára is kikerült.","id":"20190905_orban_liu_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e296-b300-4969-837a-840e6ec9c007","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_orban_liu_ajandek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:08","title":"Ajándékot kapott Orbán Viktor a Liu testvérektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]