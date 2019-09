Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"263f7290-c1b0-4ed4-88c0-7d6e238639e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kemény feltételeket szabtak, de sírásóink állták a sarat.","shortLead":"Kemény feltételeket szabtak, de sírásóink állták a sarat.","id":"20190908_Megvolt_a_4_orszagos_siraso_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263f7290-c1b0-4ed4-88c0-7d6e238639e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc093b8-c9a0-4583-b85c-7c738502caa8","keywords":null,"link":"/elet/20190908_Megvolt_a_4_orszagos_siraso_verseny","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:50","title":"Ilyen volt a 4. országos sírásó verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany Oroszlánt a szombati záró napon.","shortLead":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany...","id":"20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b730d17-9511-475e-b7d5-d19a194e31f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:14","title":"A Joker nyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai Unióból. ","shortLead":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai...","id":"20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f06084-4dd2-4843-9cda-e0124868fc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:01","title":"Börtönnel fenyegetik Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60400339-c012-471b-8538-3577ef55b972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:03","title":"Ez történt: új funkció került a Google Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő kesztyűvel vezeti a mentős kezét.","shortLead":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző...","id":"20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47f054-a927-4c99-9105-c77b2cd41ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:42","title":"5G-teszthálózatot mutat be az Ericsson és a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16684349-1946-43d0-a0c0-92e5b2476192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szülő is azt fontolgatja, hogy kiveszi a gyerekét az iskolából.","shortLead":"Több szülő is azt fontolgatja, hogy kiveszi a gyerekét az iskolából.","id":"20190909_Hullo_vakolat_eldugult_vece_rossz_futes__Aldaltalan_allapotok_uralkodnak_a_kecskemeti_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16684349-1946-43d0-a0c0-92e5b2476192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041db043-775b-447b-bbc0-a8929d0afba1","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Hullo_vakolat_eldugult_vece_rossz_futes__Aldaltalan_allapotok_uralkodnak_a_kecskemeti_iskolaban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:04","title":"Hulló vakolat, eldugult vécé, rossz fűtés: áldatlan állapotok a kecskeméti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","shortLead":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","id":"20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12bb20a-eafe-4667-9703-68a64482cced","keywords":null,"link":"/sport/20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:30","title":"Babos javított, Fucsovics rontott a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]