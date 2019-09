Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szombaton hatan vesztették életüket közlekedési balesetben.","shortLead":"Csak szombaton hatan vesztették életüket közlekedési balesetben.","id":"20190909_17en_haltak_meg_most_hetvegen_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b5aead-203a-4b36-9de7-695a9a871e5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_17en_haltak_meg_most_hetvegen_az_utakon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:25","title":"Tizenheten haltak meg most hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","shortLead":"Tolna megyében több helyszínen felbukkanhatnak az adóhatóság munkatársai.","id":"20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5531c08d-8701-4ebb-adf0-5fafc23c8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Szureti_fesztivalokat_ellenoriz_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:22","title":"Szüreti fesztiválokat ellenőriz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d92327-7bdf-4135-b254-b7cada198847","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karrierje rendkívül fontos mérföldkövének tartja, hogy négy James Bond-filmben is eljátszhatta a főszerepet, de úgy gondolja, hogy elérkezett az idő, hogy végre nőkre osszák a 007-es szerepét. Pierce Brosnan szerint nagy szüksége volt a társadalomnak a #MeToo mozgalomra. ","shortLead":"Karrierje rendkívül fontos mérföldkövének tartja, hogy négy James Bond-filmben is eljátszhatta a főszerepet, de...","id":"20190909_Megszolalt_az_egykori_James_Bond_ideje_atadni_a_noknek_a_terepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d92327-7bdf-4135-b254-b7cada198847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d999e48-5bf5-4b3c-8e7d-693e4d650bc8","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Megszolalt_az_egykori_James_Bond_ideje_atadni_a_noknek_a_terepet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:05","title":"Megszólalt az egykori James Bond: Ideje átadni a nőknek a terepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák fociválogatott csapatkapitánya a hétfő esti, mindkét csapat számára különösen fontos budapesti Eb-selejtező előtt.","shortLead":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák...","id":"20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aead8cb2-e244-40bd-af7a-698076104167","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:19","title":"Hamsik a magyarok elleni meccsről: \"Ha rosszul alakul a mérkőzés, lehúzhatjuk a rolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b4b263-f821-4709-b5da-c8ebd16b30a6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök egy sor fejlesztést jelentett be a városban négy évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy állnak a tervezett beruházások. Röviden: csehül. ","shortLead":"A miniszterelnök egy sor fejlesztést jelentett be a városban négy évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy állnak a tervezett...","id":"20190909_Szekesfehervar_modern_varosok_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b4b263-f821-4709-b5da-c8ebd16b30a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132f702-b62e-468c-b019-2be87ac4f184","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190909_Szekesfehervar_modern_varosok_program","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"Modern városok? Székesfehérváron hiába várják, hogy pezsegjen az élet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31508549-9b4b-47d9-b625-f407357e2baf","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"Szegény munkásgyerekek taníttatására alapították száz éve az első Waldorf-iskolát, de ma már többnyire jómódú szülők csemetéi járnak az alternatív tanodákba. Nem ez az egyetlen ellentmondás, amely a világméretű iskolahálózatot kíséri.","shortLead":"Szegény munkásgyerekek taníttatására alapították száz éve az első Waldorf-iskolát, de ma már többnyire jómódú szülők...","id":"201936__szazeves_awaldorfiskola_legy_aki_vagy__tekintelytisztelet__a_fej_akez_es_asziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31508549-9b4b-47d9-b625-f407357e2baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c28952-7fa7-4b95-b452-f9be9d4c7386","keywords":null,"link":"/elet/201936__szazeves_awaldorfiskola_legy_aki_vagy__tekintelytisztelet__a_fej_akez_es_asziv","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:00","title":"Miről lehet felismerni a waldorfosokat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós lisztcsomagokat adtak-vettek a csalók.","shortLead":"F. József és társai elhitették egy vállalkozóval, hogy épp egy jól jövedelmező drogbizniszt finanszíroz, de csak kilós...","id":"20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace55a2d-46c4-41b1-8b1a-868a5e930084","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Drogbaronak_hihette_magat_egy_tokaji_vallalkozo_kozben_csak_lehuztak_100_millioval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:17","title":"Drogbárónak hihette magát egy tokaji vállalkozó, közben csak lehúzták 100 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint, ami tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, jóllehet idén a melegrekordok országszerte megdőltek.","shortLead":"Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi tárca vasárnapi...","id":"20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26039e19-8396-4ebf-b45c-ac8401ce383e","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mintegy_1500_aldozatot_kovetelt_a_kanikula_Franciaorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:27","title":"Mintegy 1500 áldozatot követelt a kánikula Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]