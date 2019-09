Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi vesztegetési botrányban.","shortLead":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi...","id":"20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821981f-f9ea-4017-838b-86a6bafed031","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:17","title":"Börtönre ítélték a Született feleségek színésznőjét, mert kenőpénzzel tolta be a lányát egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a YouTube már nem fogja a hirdetésből érkező nézőket beleszámítani a zenei videók nézettségébe. A cél, hogy tisztább legyen a verseny.","shortLead":"A jövőben a YouTube már nem fogja a hirdetésből érkező nézőket beleszámítani a zenei videók nézettségébe. A cél...","id":"20190913_youtube_zenei_videok_megtekintes_zeneipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0511e2a8-8aff-470d-8338-b2f8c8349040","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_youtube_zenei_videok_megtekintes_zeneipar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 20:03","title":"Megtekeri az algoritumsát a YouTube, változhat a zenei videók megtekintése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482450d2-b361-4a63-b5af-2d8d5775dbf3","c_author":"Szegő János","category":"kultura","description":"Miközben Konrád György a magyar irodalmi család megbecsült tagja, utóbbi években egyenesen pátriárkája volt.","shortLead":"Miközben Konrád György a magyar irodalmi család megbecsült tagja, utóbbi években egyenesen pátriárkája volt.","id":"20190914_Hazateres_napfogyatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=482450d2-b361-4a63-b5af-2d8d5775dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f97cde-e586-4099-b45e-57011b545799","keywords":null,"link":"/kultura/20190914_Hazateres_napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:15","title":"Hazatérés, napfogyatkozás - Strófák Konrád György halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New Yorkban nyit saját üzletet.","shortLead":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New...","id":"20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d86f0a1-efd2-48c4-8549-511cd7c7034d","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:54","title":"New York-i üzlettel és férfikollekcióval terjeszkedik Sándor Szandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében.","shortLead":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely...","id":"20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f728bbb-ddea-40f9-bee1-e596ed7af5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:27","title":"Sokszínű Budapest: ellenzéki polgármesterjelöltek léptek szövetségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai hiányzásának.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországon tanító angol származású tanár a Facebook-oldalán adott hangot annak, mennyire örült pénteken diákjai...","id":"20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c65b9d1-2b1d-4f27-b075-5d23b5904136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03069d7-7e9a-4c52-872a-08d74fb89f6f","keywords":null,"link":"/elet/20190915_A_vilag_legszerencsesebb_fickoja_vagyok__igy_orult_az_angol_tanar_annak_hogy_diakjai_ora_helyett_tiltakoztak","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:33","title":"„A világ legszerencsésebb fickója vagyok” – így örült az angol tanár annak, hogy diákjai óra helyett tiltakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]