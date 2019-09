Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"itthon","description":"Egy Facebook-posztban tett kemény állításokat az Érdi Sport Kft. korábbi ügyvezetője, az ellenzék az ügyészséghez fordult.","shortLead":"Egy Facebook-posztban tett kemény állításokat az Érdi Sport Kft. korábbi ügyvezetője, az ellenzék az ügyészséghez...","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:22","title":"Feljelentést tett az érdi ellenzék pénzmosás és hivatali visszaélés miatt" "c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"DFP-Parking. Ezen a néven hozott létre egy vadiúj vállalatot szeptember elején Orbán Viktor vejének cége, a BDPST. Közben ma már azt is tudni lehet, mihez kezdtek a szintén hozzájuk tartozó, Andrássy úti palotaszinttel: egy 480 négyzetméteres lakást csináltak belőle, 8 szobával, 4 fürdőszobával, ujjlenyomatos belépőrendszerrel. ","shortLead":"DFP-Parking. Ezen a néven hozott létre egy vadiúj vállalatot szeptember elején Orbán Viktor vejének cége, a BDPST...","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:43","title":"Újabb félmilliárd hitelt vettek fel Tiborczék a turai kastélyra"
"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup...","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:21","title":"Egy magyar máris lecsapta a vadonatúj Land Rover Defender tetejét"
"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","shortLead":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:18","title":"Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő"
"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya. ","shortLead":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya. "shortLead":"És nálunk az egyik legmagasabb a tömegközlekedést használók aránya.","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:31","title":"Ki gondolná, hogy Európában nálunk autóznak a legkevesebbet az emberek"
"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung. "shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató Evan Blass szerint összevonja két csúcskategóriás termékvonalát a Samsung...","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:03","title":"Nagy változás jöhet a Samsung telefonjainál már 2020-ban"
"c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. "shortLead":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen...","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen!"
"c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy állami cég. "shortLead":"71 magyar vállalat van az 500 legnagyobb kelet-közép-európai közt, de jelentős részük külföldi multi magyar lánya vagy...","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:20","title":"A magyar cégek jól teljesítenek – bár jórészt nem magyarok, és nem versenyben küzdenek"