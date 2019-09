Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","shortLead":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","id":"20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb27b6c-4412-4828-9707-2cc801f3e7de","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:47","title":"Otthagyja az új olasz kormánypártot a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot előzünk meg az unióban. EU-s összesítésben pedig most már nem lehet mondani, hogy a dél iállamok pazarlók, az északiak spórolósak: mindkét tájegységen találunk ellenpéldákat. ","shortLead":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot...","id":"20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8e381c-ccaa-4453-b65c-6097d50b74a0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Már a románok és a lettek is jobban élnek a magyaroknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és a részszakképesítések közül is.","shortLead":"Kiszivárgott egy tervezet, amelyből kiderült, hogy a nevelőszülői képzés eltűnt az alapképzések és...","id":"20190918_okj_neveloszulo_kepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b94c2146-3966-4ae9-8c94-f4e20cf95a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d33cc9-f107-48eb-b333-832010fa70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_okj_neveloszulo_kepzes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:36","title":"Törölhetik a nevelőszülői képzést új Országos Képzési Jegyzékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, a Köztársasági Elnöki Hivatal szerint viszont a hatályos szabályozás alapján a kitüntetést nem lehet visszavonni.","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, a Köztársasági Elnöki Hivatal szerint viszont a hatályos...","id":"20190918_Megtarthatja_erdemkeresztjet_a_bicskei_gyermekotthon_jogerosen_elitelt_egykori_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ef6fa5-cf04-46bc-a1c7-d6d64dda9be0","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Megtarthatja_erdemkeresztjet_a_bicskei_gyermekotthon_jogerosen_elitelt_egykori_igazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:52","title":"Megtarthatja érdemkeresztjét a bicskei gyermekotthon jogerősen elítélt egykori igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek egy remek játékot.","shortLead":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek...","id":"20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe42e4b4-67bd-4b0a-87f6-f436d7309047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:33","title":"Ingyen tölthető a Grand Theft Auto: San Andreas, az egyik legjobb GTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása. Egy tanulmány megnézte mi a helyzet Európában és itthon. Kiderült, a kormányok sehol nem szeretik propagálni az egyszülős családmodellt, de mindenhol – hol jobban, hol rosszabbul – igyekeznek segíteni őket. Nálunk a jogszabályi háttér már elég ígéretes, csak kérdés a megvalósulása. ","shortLead":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején...","id":"20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105a06bd-b342-4a04-ae41-eb8e5a65f841","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:45","title":"A gyerekek ötödének életét nehezíti, hogy egyszülős családban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Alaposan felment a csepeli birkózócsarnok építésének ára, mert menet közben kiderült, hogy biztonságos ajtórendszer kell bele, a főbejárathoz pedig gyorskaput kell telepíteni.","shortLead":"Alaposan felment a csepeli birkózócsarnok építésének ára, mert menet közben kiderült, hogy biztonságos ajtórendszer...","id":"20190918_25_milliardra_dragult_a_Nemeth_Szilardfele_birkozocsarnok_hogy_ne_lehessen_benne_osszevissza_maszkalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbee7a-e25a-4de5-acaa-71f7520dbf1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_25_milliardra_dragult_a_Nemeth_Szilardfele_birkozocsarnok_hogy_ne_lehessen_benne_osszevissza_maszkalni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:51","title":"2,5 milliárdra drágult a Németh Szilárd-féle birkózócsarnok, hogy ne lehessen benne összevissza mászkálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","shortLead":"300 millió forintos alapár semmiképpen nem nevezhető átlagosnak. Igaz a jármű sem az. ","id":"20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df270be-53ce-4f4f-9e2d-21900aa1a164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965422a4-42e7-4dbd-bb66-e96055e5c41b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Orult_araval_is_kitunik_ez_a_Feherorosz_kozuti_Batmobile","timestamp":"2019. szeptember. 17. 04:34","title":"Őrült árával is kitűnik ez a fehérorosz közúti Batmobile","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]