[{"available":true,"c_guid":"d6bd312a-5e2d-48dd-9421-c8c9c46460e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök garázdaság miatt fogták el a férfit. ","shortLead":"A rendőrök garázdaság miatt fogták el a férfit. ","id":"20190916_fesztival_vanyarc_fegyver_haragos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6bd312a-5e2d-48dd-9421-c8c9c46460e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c7302a-13ef-426c-a409-8e30b22129d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fesztival_vanyarc_fegyver_haragos_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:13","title":"Fesztiválon próbálta meg lelőni a haragosát, de nem sült el a fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","shortLead":"A lánynak eltört a csigolyája, vákuumágyban rögzítve hozták Magyarországra.","id":"20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73934499-4a0b-4ac5-b219-1b0809be12d9","keywords":null,"link":"/elet/20190916_magyar_artista_trapez_cirkusz_csigolyaserules_bosznia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:52","title":"Lezuhant a trapézról egy magyar artista egy boszniai előadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hoppál Péteré a felelősség, hogy átültesse a gyakorlatba a mindennapos éneklés elvét. Az új alaptantervbe összművészeti ismereteket szeretnétek. A témában operaházi minikonferenciát szerveznek.","shortLead":"Hoppál Péteré a felelősség, hogy átültesse a gyakorlatba a mindennapos éneklés elvét. Az új alaptantervbe összművészeti...","id":"20190917_Osszmuveszeti_ismereteket_szeretnenek_az_uj_alaptantervbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e41137-397b-4bba-aed0-8d7a7e9bda47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565b8486-578a-4937-b5fa-390ae46fdc2c","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Osszmuveszeti_ismereteket_szeretnenek_az_uj_alaptantervbe","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:11","title":"A mindennapos éneklésnek már nemcsak bizottsága, hanem operatív vezetője is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db213e3-f369-4134-86a3-103f6d12e645","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkahelyi csaták egyik jellemző terepe a generációk közötti ellentét. De vajon mennyire nehezíti ez a valóságban az együttműködést? A korcsoportok munkahelyi közeledését segítő szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"A munkahelyi csaták egyik jellemző terepe a generációk közötti ellentét. De vajon mennyire nehezíti ez a valóságban...","id":"20190915_Sztereotipiak_helyett_valos_napi_kapcsolatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db213e3-f369-4134-86a3-103f6d12e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9944a-3fd1-4cd2-9414-5492e735dd62","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190915_Sztereotipiak_helyett_valos_napi_kapcsolatot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:14","title":"Sztereotípiák helyett valós napi kapcsolatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális egészségre gyakorolt hatását figyelik meg.","shortLead":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális...","id":"20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d4e1b9-0fb6-4aa0-93af-d9c1654b0b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","timestamp":"2019. szeptember. 16. 00:03","title":"Egy kis alpesi házikóban 10 ember most éppen azon stresszel, hogy el van zárva a műszaki cikkektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","shortLead":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","id":"20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93350481-6df4-48f9-8cd9-fbb51e55ecf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:35","title":"Figyelmeztet a CÖF: Álcivil szervezetek támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Először hallgatták meg hivatalosan Magyarország képviselőjét az uniós szakminiszterek Brüsszelben a 7-es cikkely szerinti eljárás ügyében. A finnek szerint ez nem boszorkányüldözés, csak azt teszik, amit az eljárás előír. ","shortLead":"Először hallgatták meg hivatalosan Magyarország képviselőjét az uniós szakminiszterek Brüsszelben a 7-es cikkely...","id":"20190916_Varga_Judit_brusszel_meghallgatas_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99457200-bc63-42da-a86e-1c535d002f60","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Varga_Judit_brusszel_meghallgatas_jogallamisag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:06","title":"Bosszúhadjáratról és liberális elitről beszélt Varga Judit brüsszeli meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]