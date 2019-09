Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1af0c764-b245-41cb-a3b3-046d6ae089e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzániában történt a tragédia.","shortLead":"Tanzániában történt a tragédia.","id":"20190921_Megfulladt_a_ferfi_aki_a_viz_alatt_akarta_megkerni_baratnoje_kezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af0c764-b245-41cb-a3b3-046d6ae089e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad01f88-fd74-4d8e-9744-351fc12bb754","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Megfulladt_a_ferfi_aki_a_viz_alatt_akarta_megkerni_baratnoje_kezet","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:29","title":"Megfulladt a férfi, aki a víz alatt akarta megkérni barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább bonyolódik a polgármester-választás Erzsébetvárosban, ahol három kihívója is akad a Fidesznek. ","shortLead":"Tovább bonyolódik a polgármester-választás Erzsébetvárosban, ahol három kihívója is akad a Fidesznek. ","id":"20190921_Visszalepne_Niedermuller_a_VII_keruletben_ha_nem_o_a_legnepszerubb_ellenzeki_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4b447a-88a8-4caf-89ac-94ee13fc4d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Visszalepne_Niedermuller_a_VII_keruletben_ha_nem_o_a_legnepszerubb_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:08","title":"Visszalépne Niedermüller a VII. kerületben, ha nem ő a legnépszerűbb ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszámjegyűről egyszámjegyűre csökkent.","shortLead":"Kétszámjegyűről egyszámjegyűre csökkent.","id":"20190921_Elolvadt_a_beremeles_az_allami_cegeknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b41332-1dee-4d27-b904-1a5aee15e2b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Elolvadt_a_beremeles_az_allami_cegeknel","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:13","title":"Elolvadt a béremelés az állami cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4497c-516a-404c-8e5b-fb4a8bcf3b81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. ","shortLead":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. ","id":"20190921_Nok_szazai_csaptak_ossze_a_rohamrendorokkel_egy_ecuadori_abortusztuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e4497c-516a-404c-8e5b-fb4a8bcf3b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a659b25e-2f2a-4c54-96e7-6f3b25d8a672","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Nok_szazai_csaptak_ossze_a_rohamrendorokkel_egy_ecuadori_abortusztuntetesen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:11","title":"Nők százai csaptak össze a rohamrendőrökkel egy ecuadori abortusztüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","shortLead":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","id":"201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e6842-31e8-4802-ae4f-81d01c47834c","keywords":null,"link":"/360/201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:40","title":"Ha még nem tette, most kénytelen lesz tudomásul venni, hogy afrikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rájár a rúd a Microsoftra a mostani frissítések kapcsán. Sok a gond a Windows 10 frissítéseivel, és az amúgy valóban remek víruskergetőt, a Windows Defendert is megbolondította egy frissítés.","shortLead":"Rájár a rúd a Microsoftra a mostani frissítések kapcsán. Sok a gond a Windows 10 frissítéseivel, és az amúgy valóban...","id":"20190921_microsoft_windows_defender_frissites_viruskereses_nem_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4fdc6-1036-40df-93d0-b6e674e2c876","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_microsoft_windows_defender_frissites_viruskereses_nem_mukodik","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:03","title":"Ha frissítette a Windowst mostanában, vigyázzon: elrontotta a víruskeresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A MÁV közölte, hogy szünetel a vonatközlekedés Budaörs és Biatorbágy között, pótlóbuszokra szállítják a Győr felé induló utasokat. Csak szombat estére állhat helyre a közlekedés.","shortLead":"A MÁV közölte, hogy szünetel a vonatközlekedés Budaörs és Biatorbágy között, pótlóbuszokra szállítják a Győr felé...","id":"20190921_Komoly_muszaki_gond_van_a_biatorbagyi_vasutvonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20003b27-38d3-4f5f-baff-9e47f9c83036","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Komoly_muszaki_gond_van_a_biatorbagyi_vasutvonalon","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:24","title":"Komoly műszaki gond van a biatorbágyi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek az internetre, és akár le is tölthetők.","shortLead":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek...","id":"20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a730110-2b22-494a-ad55-e9ef289a520e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:03","title":"Jóval a bejelentése előtt letöltheti a Google Pixel 4 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]