[{"available":true,"c_guid":"c48e54d5-2622-43ed-ae3f-d9d165704fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több tucat ember feküdt le a Széll Kálmán térre, hogy felhívja a figyelmet a világméretű problémára.","shortLead":"Több tucat ember feküdt le a Széll Kálmán térre, hogy felhívja a figyelmet a világméretű problémára.","id":"20190920_Budapesten_is_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48e54d5-2622-43ed-ae3f-d9d165704fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7cf5ff-2ad3-4ff9-8081-b3a50353b7aa","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Budapesten_is_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:55","title":"Budapesten is tüntettek a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bbc44f-6e32-4c4f-a210-eb588ed0233f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatok rokona szerint az elkövető egy, a házban lakó idős férfi lehetett. ","shortLead":"Az áldozatok rokona szerint az elkövető egy, a házban lakó idős férfi lehetett. ","id":"20190920_Hajduszoboszlon_szetvertek_a_frissen_lerakott_botlatokoveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99bbc44f-6e32-4c4f-a210-eb588ed0233f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35247ba-4df2-4024-a8e6-92e269ac06bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Hajduszoboszlon_szetvertek_a_frissen_lerakott_botlatokoveket","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:40","title":"Hajdúszoboszlón szétverték a frissen lerakott botlatóköveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709","c_author":"HVG","category":"360","description":"A teniszközpont körül eddig is Fidesz-közeli üzletemberek mozogtak, most egy új kft. került képbe. Az egykori kalapácsvető, Gécsek Tibor helyezkedik. ","shortLead":"A teniszközpont körül eddig is Fidesz-közeli üzletemberek mozogtak, most egy új kft. került képbe. Az egykori...","id":"201938_tenisz_projekt_kalapacsveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b6b185-c141-4bdb-a967-ef03f7127709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbd66d8-fcfd-4c92-924d-e6f97cbfc846","keywords":null,"link":"/360/201938_tenisz_projekt_kalapacsveto","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:00","title":"180 milliós céggel száll be az egykori Európa-bajnok kalapácsvető a teniszüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MyForest első projektje Csécsén indult el. ","shortLead":"A MyForest első projektje Csécsén indult el. ","id":"20190921_Mar_886_facsemetet_ajanlottak_fel_az_elso_magyar_kozossegi_erdonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02af5ab-3272-4028-abe5-9ae977137a53","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Mar_886_facsemetet_ajanlottak_fel_az_elso_magyar_kozossegi_erdonek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:16","title":"Már 886 facsemetét ajánlottak fel az első magyar közösségi erdőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","shortLead":"A Cadillac CT4 megint egy olyan új amerikai modell, amit otthon csinálnak, európai mintára, mégis inkább csak maguknak.","id":"20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14ea8e-13aa-49ec-8028-84a9f10b083c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527da4e-1fc5-4e22-a06d-f9f5c1c44856","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Europaias_sport_limuzin_Amerikabol_a_Cadillac_CT4","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:49","title":"Sokkal színesebb lenne az utcakép, ha nálunk is lenne az új kis Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Nem hosszú a lista, de azért van pár hely az országban, ahol a homályból felsejlik az ellenzék, és jelöltje október 13-én akár még el is hódíthatja a kormánypártoktól a városvezetést. Megnéztük, hol van erre reális esély, és min áll vagy bukik a fordulat.","shortLead":"Nem hosszú a lista, de azért van pár hely az országban, ahol a homályból felsejlik az ellenzék, és jelöltje október...","id":"201938__helyi_csataterek__ellenzeki_eselyek__ossztuz__ostromlott_varak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c99b1-beb2-4c54-a05c-4213b9e9ec3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b34b23-f80f-4b56-ba24-8ed939cf9261","keywords":null,"link":"/360/201938__helyi_csataterek__ellenzeki_eselyek__ossztuz__ostromlott_varak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:15","title":"Tétova támadók, akik a legkínosabb gyomrosokat vihetik be a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szemlencse vizsgálatával előre jelezhető a 2-es típusú diabétesz és az azt megelőző prediabétesz egy új, úttörő tanulmány szerint.","shortLead":"A szemlencse vizsgálatával előre jelezhető a 2-es típusú diabétesz és az azt megelőző prediabétesz egy új, úttörő...","id":"20190922_2es_tipusu_cukorbetegseg_diabetesz_elorejelzes_prediabetesz_kimutatasa_ages","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade69b52-90a1-45fc-a879-1233d862fbfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_2es_tipusu_cukorbetegseg_diabetesz_elorejelzes_prediabetesz_kimutatasa_ages","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:03","title":"Csak belevillantanak a szembe, és 10 évvel előre megmondják, ha cukorbeteg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]