[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Vasúti beszerzésekben bukkantak fel az Orbán-családhoz köthető cégek. Bár a megrendelés csak néhány tízmilliós, a vállalkozásoknál milliárdok fordulnak meg. ","shortLead":"Vasúti beszerzésekben bukkantak fel az Orbán-családhoz köthető cégek. Bár a megrendelés csak néhány tízmilliós...","id":"20190925_Aranybanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd05df9-0caf-40e1-b0a9-cc87ddadcbd4","keywords":null,"link":"/360/20190925_Aranybanya","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:30","title":"Az Orbán-család bányacége is benne van egy újabb MÁV-os beszerzésben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően durván rasszista megjegyzéseket tett Facebook kommentjeiben. Az Angela Merkelt \"barom lengyel zsidó\" jelzővel illető, nyomdafestéket nem tűrő kifejezések kíséretében \"homoki niggerező\" Prágay István tagja a kormány kiemelt nemzetközi rendezvényálma, a 2021-es vadászati világkiállítás szervezőbizottságának is. A kis egyesületben a lemondását követelik, a szervezőbizottságban viszont nincs nyoma, hogy következménye lenne a zsidózásnak-niggerezésnek.","shortLead":"Forrnak az indulatok a Magyar Solymász Egyesületnél, miután a szervezet elnökéről kiszivárgott, hogy visszatérően...","id":"20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b3bfb06-f650-46ef-8a85-7c3b220f9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aeef23-58b2-4f4a-a085-d05293df6639","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_solymasz_pragay_nimrod_vadaszati_vilagkiallistas_zsidozo_niggerezo_komment","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:10","title":"Zsidózás és niggerezés miatt mondatnák le a vadászati világkiállítás szervezőbizottságának tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délen és nyugaton lehet némi eső, de inkább a napsütés lesz jellemző és a 20 fok feletti hőmérséklet.","shortLead":"Délen és nyugaton lehet némi eső, de inkább a napsütés lesz jellemző és a 20 fok feletti hőmérséklet.","id":"20190924_Kedden_ujra_kisut_a_nap_delutan_mar_szinte_nyar_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebb28e7-9463-4860-8656-7b179e97223c","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Kedden_ujra_kisut_a_nap_delutan_mar_szinte_nyar_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:04","title":"Kedden újra kisüt a nap, délután már szinte nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","shortLead":"A 97,7 Rádió 1 csak a Fidesz–KDNP kampányeseményeiről adott hírt, a választási bizottság elmeszelte őket.","id":"20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f26acb-0baa-4a54-bb80-426dc3c316b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_torvenysertes_radio1_kampany_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:26","title":"Nyolc hírblokkban is be kell olvasnia a Rádió 1-nek, hogy törvényt sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor avatkozik majd be, ha úgy ítélik meg, hogy a tartalom valódi károkhoz vezethet.","shortLead":"Máshogy kezeli ezentúl a felületén megszólaló politikusok bejegyzéseit a Facebook. A közösségi oldal csak akkor...","id":"20190925_facebook_politika_bejegyzes_valasztas_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570930dd-fb85-4d41-9fdb-8302e375c874","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_facebook_politika_bejegyzes_valasztas_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:13","title":"Változtat a Facebook, nem fogják törölni a hazudozó politikusok bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624ee2e-26a6-49f7-a6fc-9b71fabc9316","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „magyar Piedone”, a felejthetetlen Ötvös Csöpi kitalálója 2009. szeptember 25-én hunyt el.","shortLead":"A „magyar Piedone”, a felejthetetlen Ötvös Csöpi kitalálója 2009. szeptember 25-én hunyt el.","id":"20190925_Tiz_eve_halt_meg_Bujtor_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2624ee2e-26a6-49f7-a6fc-9b71fabc9316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba7e6fc-ee9c-40f6-841f-62b5dea42ad6","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Tiz_eve_halt_meg_Bujtor_Istvan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:48","title":"Tíz éve halt meg Bujtor István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni, mitől keletkezett a modulon a sérülés.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni...","id":"20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeb2a90-739a-4351-bb41-d9aef14f1079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:03","title":"Az oroszok tudják, de titkolják, mitől lyukadt ki a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]