Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b425df5c-d67a-4237-8430-4d9bf8062cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. ","shortLead":"A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. ","id":"20190925_Cirkuszi_poni_rugott_fejbe_a_negyeves_kislanyt_Sarvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b425df5c-d67a-4237-8430-4d9bf8062cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873b6608-1962-4260-8f6a-b88175eb424e","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Cirkuszi_poni_rugott_fejbe_a_negyeves_kislanyt_Sarvaron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:59","title":"Cirkuszi póni rúgott fejbe egy négyéves kislányt Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez csak a megfelelő kulcsszavakat kell elsuttogni.","shortLead":"Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez...","id":"20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc357843-113e-4858-b006-41d7ec2b50df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea171f4-b56a-460f-99bd-224229bd9779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_smart_oven_okosmikro_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:03","title":"Az Amazon megcsinálta a mikrót, amely érti a szavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Két ügyben is döntött az Európai Bíróság a multiknak nyújtott tiltott állami támogatásokkal kapcsolatban.","id":"20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a5ccdb-1afb-4c65-9965-2f82e020fb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53f589f-79f0-4af4-a21b-213518280eb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_starbucks_fiat_europai_birosag_allami_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:29","title":"A Starbucks megúszta a több tízmillió eurós adóbírságot, a Fiat nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","shortLead":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","id":"20190925_Aston_Martin_DBX","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541fca64-da87-4d1a-a2bc-a1d59d72d83b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Aston_Martin_DBX","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:51","title":"550 lóerővel üvölt majd az első Aston Martin szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Visszatalált a Fidesz a 2010-ben kizárt, rasszista nyilatkozatáról elhíresült edelényi polgármesterhez, Molnár Oszkárhoz. A támogatás olyannyira erős, hogy hétfőn a pártalelnök honvédelmi államtitkár, Németh Szilárd tartott vele közösen lakossági fórumot. Molnár titkát tőle hiába kérdeztük, de azért a rendezvény végén kaptunk néhány támpontot. Videós riportunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településről.","shortLead":"Visszatalált a Fidesz a 2010-ben kizárt, rasszista nyilatkozatáról elhíresült edelényi polgármesterhez, Molnár...","id":"20190924_molnar_oszkar_fidesz_edeleny_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa928308-83a9-4bef-b2ad-4373c0125683","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_molnar_oszkar_fidesz_edeleny_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:55","title":"Molnár Oszkár megtalálta a kulcsot Orbán szívéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd forintért, lesz hozzá egy olimpiai faluvá alakítható diákváros is, illetve egy evezősközpont a Ráckevei-Duna partján a következő főpolgármesteri ciklusban, hogyha megvalósul a kormány Budapestre tervezett programja. De mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek? Megkérdeztük.","shortLead":"Hiába nem pályázunk hivatalosan olimpiára, két nagy sportarénát így is megépítünk, összesen mintegy 178 milliárd...","id":"20190925_Egy_varosresznyi_stadiont_epit_a_kormany_Budapestre_de_mit_szolnak_ehhez_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c670db16-578a-4450-bf0e-d91c4f58dec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_varosresznyi_stadiont_epit_a_kormany_Budapestre_de_mit_szolnak_ehhez_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:40","title":"Egy városrésznyi sportarénát épít a kormány Budapestre, de mit szólnak ehhez a főpolgármester-jelöltek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","shortLead":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","id":"20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c77021-2726-450c-a30e-0a326bde8220","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:07","title":"Bernie Sanders amerikai szenátorokkal nekiment a budapesti nagykövetnek Putyin bankja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","shortLead":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","id":"20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239b231-fb95-4a1b-846c-05bf74fa058f","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:37","title":"226 milliárd forint megtakarítást passzolnak át a postától Mészáros Lőrinc közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]