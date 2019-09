Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek, ahol még be kellene biztosítani a Fidesz győzelmét. Orbán Viktor vár, a miniszterei azonban már járják az országot.","shortLead":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek...","id":"20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f665e-b109-4bdf-991d-e62058411889","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"A miniszterek tüzet oltanak a kampányban, Orbán vár, Rogán nem mutatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás, hogy az ital jellegét nagyban meghatározza a felhasznált párlat, ugyanakkor a sikerhez nem kevés köze van a hozzáadott toniknak is.","shortLead":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás...","id":"20190926_Keseru_karrier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685ca10-10fb-4a3d-8445-135455b78507","keywords":null,"link":"/360/20190926_Keseru_karrier","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:00","title":"Gyógyítja a maláriát, fluoreszkál, és fontos szerepe van napjaink \"koktélforradalmában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot korábban csigajelmezben lefutó Mátészalkaleaks csoport. Szolidaritásból egy órás késéssel kezdték az eseményt, és elmondták, hogy nem politikai okokból vannak itt, mint ahogy azt a MÁV kommunikációs igazgatója állította, mert október 13-a után újra tüntetni fognak, ha a MÁV nem teljesíti követeléseiket.","shortLead":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot...","id":"20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d213ec4-6235-493f-a44d-ad367745d8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:40","title":"Csigás kitűzővel és szándékos késéssel tüntettek az utasok a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439dd71-640b-4447-9e53-11519441a03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"OMSZédok címmel kérik, hogy ne legyünk felelőtlenek.","shortLead":"OMSZédok címmel kérik, hogy ne legyünk felelőtlenek.","id":"20190926_Fajo_szoviccel_uzennek_a_Szomszedok_es_a_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2439dd71-640b-4447-9e53-11519441a03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd032893-cd5c-4e0d-901c-7f58986429d0","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Fajo_szoviccel_uzennek_a_Szomszedok_es_a_mentok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:46","title":"Fájó szóviccel üzennek a Szomszédok és a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt korábban nem voltak hajlandóak megtenni. Ez az első olyan eset, amikor egy hazai bíróság a gyakorlatban alkalmazta az Európai Unió Bíróságának azon általános érvényű határozatát, amely szerint a bíróságnak akkor is joga van védelmet adni, ha a kormány hatósága ezt nem tenné.","shortLead":"Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt...","id":"20190926_Precedenserteku_itelettel_kapott_menedekjogot_Magyarorszagon_egy_orosz_ellenzeki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c74698-d800-4f7f-8145-3b5501dbf2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Precedenserteku_itelettel_kapott_menedekjogot_Magyarorszagon_egy_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:42","title":"Precedensértékű ítélettel kapott menedékjogot Magyarországon egy orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","shortLead":"Nagyon hasonló a méretük, a tudásuk és a teljesítményük, a karakterük azonban talán nem is lehetne ennél eltérőbb. ","id":"20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82373630-e0c7-48ea-b85d-3070997d4804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ffa89-0015-43df-8a0b-be78c9dcc81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_volvo_xc40_vagy_audi_q3_osszehasonlito_teszt_menetproba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:15","title":"Egy győri Audi 2018 Év Autója ellen: lejátszottuk az ősz meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.","shortLead":"Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.","id":"20190925_Tizenharman_alltak_oda_atadni_egy_utszakaszt_ebbol_10en_vagtak_is_a_szalagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c75b7f-1a81-4e12-b87c-bb0b7905bfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Tizenharman_alltak_oda_atadni_egy_utszakaszt_ebbol_10en_vagtak_is_a_szalagot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:57","title":"Tizenhárman álltak oda átadni egy útszakaszt, ebből 10-en vágták is a szalagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","shortLead":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","id":"20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e13b265-a0b1-4912-8805-b5ba534210a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:15","title":"Kubatov Gábor bocsánatot kért a Fidesz nevében Szekeres Imrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]