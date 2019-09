Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","shortLead":"Az amerikai UAV Turbines katonai és kereskedelmi feladatok elvégzését is rábízná drónjára.","id":"20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf29c490-090a-4066-a138-f027570f1aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048df7c6-ad70-402b-9a5d-230aea09e87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_dron_pilota_nelkuli_repulogep_uav_turbines_monarch_5","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:03","title":"Videó: Felszállt a drón, amelynek már az igazi repülőkhöz hasonló a hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főkapitányság nyomozói befejezték az ügy vizsgálatát.","shortLead":"A főkapitányság nyomozói befejezték az ügy vizsgálatát.","id":"20190929_Gondatlansagbol_elkovetett_emberoles_kisfiu_agy_Janoshalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4912f0e-2609-4ae0-9f2f-610b28fff94d","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Gondatlansagbol_elkovetett_emberoles_kisfiu_agy_Janoshalma","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:46","title":"Gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják az anyát, akinek a kisfiára rázuhant egy ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5702c3b9-181a-43e0-9d77-4e4d58ac0c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke azt mondta az RTL Klubnak, ők csak kimondják az igazságot az önkormányzati választás kampányában.\r

