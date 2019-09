Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint egy magánutazó. Emellett több mint harmadával nőtt tavaly a nemzetközi konferenciák száma Magyarországon.","shortLead":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint...","id":"201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc33c3-208e-4ed8-8605-01542f73cd20","keywords":null,"link":"/360/201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:00","title":"Budapesten szárnyal, de már vidéken is felszálló pályán a konferenciaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező telefonjaiba.","shortLead":"A Samsung még májusban beszélt arról, hogy 5x optikai zoomra képes kameramodult épít majd a 2020-ban érkező...","id":"20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d866c6c-8b57-4c11-be7a-243a42cbed71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_s11_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:03","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, 108 megapixeles kamerája lesz az S11-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter volt.\r

\r

","shortLead":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter...","id":"20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b3e043-f97b-4545-89e1-a1fedd787249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:28","title":"Magyarázza Trócsányi ügyvédi irodája, miért nincs baj a kormányzati megbízásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2700c1c5-4339-40e9-a7ad-571f0edefd29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dunaszerdahelyi FC DAC csütörtökön mutatta be az új kabaláját, a Mangalacinak elnevezett mangalicát, pénteken azonban már híre-hamva sem volt a sertésnek: a klub minden hivatalos felületéről eltüntette.","shortLead":"A dunaszerdahelyi FC DAC csütörtökön mutatta be az új kabaláját, a Mangalacinak elnevezett mangalicát, pénteken azonban...","id":"20190927_mangalaci_kabala_fc_dac_dunaszerdahely_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2700c1c5-4339-40e9-a7ad-571f0edefd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75e6e4-dd87-4916-ac4f-417a7405d91e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_mangalaci_kabala_fc_dac_dunaszerdahely_szurkolok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:23","title":"Egy napot élt Mangalaci, a DAC új kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az IKEA online értékesítése 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőtt az augusztus végével záródott 12 hónapban, ami hozzájárult ahhoz, hogy a teljes kiskereskedelmi eladásnövekedés 6 százalék volt.","shortLead":"Az IKEA online értékesítése 43 százalékkal 2,9 milliárd euróra nőtt az augusztus végével záródott 12 hónapban, ami...","id":"20190929_Megugrott_az_IKEA_onlineforgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c42b5f-751c-4b76-a108-aea868b1ef5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Megugrott_az_IKEA_onlineforgalma","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:45","title":"Megugrott az IKEA online-forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán, ahol újra megmagyarázta rendszere lényegét és közölte, ha kell, az olasz államhatár egy részének védelmét is átvesszük, ha kell. ","shortLead":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök...","id":"20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042c8968-1a50-48df-90cc-51f2705b9782","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"Orbán Viktor az ellenzékről: Nem a csatabárdot, egymást ásnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetőleg a kicsinyeit védte az a rozmár, amely néhány napja rátámadt az orosz haditengerészet kutatókat szállító csónakra, amely olyan komoyl sérüléseket szenvedett, hogy elsüllyedt.","shortLead":"Feltehetőleg a kicsinyeit védte az a rozmár, amely néhány napja rátámadt az orosz haditengerészet kutatókat szállító...","id":"20190928_orosz_haditengereszet_rozmar_csonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a15f79-905f-433a-a322-d7cd36ca6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_orosz_haditengereszet_rozmar_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:03","title":"Felbőszült rozmár süllyesztette el az orosz haditengerészet kishajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Deutsche Welle segítségével lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan ismerjük fel a manipulált felvételeket az interneten.","shortLead":"A Deutsche Welle segítségével lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan ismerjük fel a manipulált felvételeket az interneten.","id":"20190927_Hogyan_eljuk_tul_az_online_vilagot_kamuvideok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b58846-d82e-4e43-a511-8aa0f017d321","keywords":null,"link":"/360/20190927_Hogyan_eljuk_tul_az_online_vilagot_kamuvideok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:00","title":"Hogyan ismerjünk fel egy kamuvideót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]