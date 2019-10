Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48ab24ea-89ca-432a-8cc9-3bb3eb67e69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már gyűjtés is indult a megsegítésükre.","shortLead":"Már gyűjtés is indult a megsegítésükre.","id":"20191001_Kozel_egymillio_forintra_buntettek_a_Ketfarku_Kutyapartot_a_felcsuti_graffitik_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ab24ea-89ca-432a-8cc9-3bb3eb67e69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fddba42-acf9-47d9-845b-2adbbae33e69","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Kozel_egymillio_forintra_buntettek_a_Ketfarku_Kutyapartot_a_felcsuti_graffitik_miatt","timestamp":"2019. október. 01. 20:53","title":"Csaknem egymilliót kell befizetniük a Kutyapárt aktivistáinak a felcsúti graffitik miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet látni az olasz Nemzeti Autómúzeumban.","shortLead":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet...","id":"20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a645cc0-086b-4871-95a4-09e8b1e33459","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","timestamp":"2019. október. 03. 10:14","title":"Egy olasz autódizájn cég főtervezője Bocsi Attila, aki megmutatta a jövő autóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","id":"20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de200660-23be-40a8-8d78-89306da69437","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","timestamp":"2019. október. 02. 08:00","title":"Radar 360: Trump puccsot kiált, Karácsony ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hotelhajón 160 vendég volt, 7 embert kellett kórházba szállítani.","id":"20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf336d4f-eacf-4146-af51-d98fa58da1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff4aa5-c769-4cc7-8bcc-c46df99fe141","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Osszeutkozott_egy_tankhajo_egy_hotelhajoval_a_Rajnan_tobben_megserultek","timestamp":"2019. október. 02. 17:26","title":"Összeütközött egy tankhajó egy hotelhajóval a Rajnán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","shortLead":"A jobbikos politikus feljelentést tett a fenyegető hívások miatt. ","id":"20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5574197c-6896-4aad-8e63-c934da3d9f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c196f9-5eb7-47c9-b455-561ca622adbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Fenyegeto_hivasokat_kapott_a_keszthelyi_ellenzeki_szervezet_elnoke_egy_Faceookposztja_utan","timestamp":"2019. október. 01. 17:38","title":"Fenyegető hívásokat kapott a keszthelyi ellenzéki szervezet elnöke egy Facebook-posztja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1963d3b7-add3-402e-884d-7c9670e2d44c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Október 1-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet Óbudán, egy régi textilgyár területén. Ennek apropóján nyári portréinterjúnkat közöljük az ötletgazdával, Sáfár Zoltánnal. ","shortLead":"Október 1-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet Óbudán, egy régi textilgyár területén. Ennek apropóján nyári...","id":"201916_safar_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1963d3b7-add3-402e-884d-7c9670e2d44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fd768-7a8e-4b13-813a-1a474ba3c804","keywords":null,"link":"/360/201916_safar_zoltan","timestamp":"2019. október. 01. 15:00","title":"Godot már itt van - gyár helyére álmodott művészeti intézetet Sáfár Zoltán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","shortLead":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","id":"20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c59d9b-a63c-40b1-a098-26a1d9ffe13b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","timestamp":"2019. október. 03. 11:35","title":"Joaquin Phoenix kiakadt a Joker operatőrére, aztán szembesítették a felvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.","shortLead":"A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.","id":"20191001_Krumpli_kave_viragmez_Gyulai_kolbasz_gazdag_csomagot_kaphatnak_az_ujpesti_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a342658d-88af-488d-b4c2-1ad5b101a6b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Krumpli_kave_viragmez_Gyulai_kolbasz_gazdag_csomagot_kaphatnak_az_ujpesti_nyugdijasok","timestamp":"2019. október. 01. 17:08","title":"Krumpli, kávé, virágméz, gyulai kolbász: gazdag csomagot kaphatnak az újpesti nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]