[{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti a böngészőjébe a jelszóbiztonsági funkciót.","shortLead":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti...","id":"20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc2e30-ad88-4445-be0f-68c79e494cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","timestamp":"2019. október. 03. 09:03","title":"Új funkció jön a Chrome-ba, képes lesz megmondani, ha veszélybe került a jelszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b90b8e-f019-41b1-8602-5600838ec18f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Minden pénzt megér a Mészáros-féle Publimontnak, hogy ellenzéki jelölt ne plakátolhasson, ez derült ki Kerepesen, az ügyről az e heti HVG számol be.","shortLead":"Minden pénzt megér a Mészáros-féle Publimontnak, hogy ellenzéki jelölt ne plakátolhasson, ez derült ki Kerepesen...","id":"20191003_Meszaros_Lorinc_inkabb_penzt_veszit_csak_ne_plakatoljon_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b90b8e-f019-41b1-8602-5600838ec18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f01882-f2a1-4f39-96a4-ed98e829ef8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Meszaros_Lorinc_inkabb_penzt_veszit_csak_ne_plakatoljon_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 03. 15:16","title":"Mészáros Lőrinc inkább pénzt veszít, csak ne plakátoljon az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.","shortLead":"A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.","id":"20191002_Kirabolta_es_hagyta_meghalni_mozgasserult_lakotarsat_egy_par","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f13f61-54e6-4591-8712-683f5ba40d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Kirabolta_es_hagyta_meghalni_mozgasserult_lakotarsat_egy_par","timestamp":"2019. október. 02. 17:40","title":"Kirabolta és hagyta meghalni mozgássérült lakótársát egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították.","shortLead":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763f6fb6-0fe0-45c9-b612-a7f931b0ef99","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","timestamp":"2019. október. 02. 07:46","title":"Ab: Két politikus viszálya nem alkotmányossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öngyilkos akart lenni, ezért ugrott a vízbe.","shortLead":"A férfi öngyilkos akart lenni, ezért ugrott a vízbe.","id":"20191002_Rendorok_mentettek_ki_egy_embert_a_Sajo_folyobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82a2fa8-e421-42de-bf68-fe83306984bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Rendorok_mentettek_ki_egy_embert_a_Sajo_folyobol","timestamp":"2019. október. 02. 21:24","title":"Rendőrök mentettek ki egy embert a Sajó folyóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjtötték a legsikeresebben terjesztett összeesküvés-elméleteket és álhíreket, amelyekkel Greta Thunberget próbálják lejáratni.","shortLead":"Összegyűjtötték a legsikeresebben terjesztett összeesküvés-elméleteket és álhíreket, amelyekkel Greta Thunberget...","id":"20191002_Greta_Thunberg_hoax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7d0ade-b1bb-4618-ad0d-f64a5a06ec68","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Greta_Thunberg_hoax","timestamp":"2019. október. 02. 12:37","title":"Greta Thunberg Soros katonája, az Iszlám Állam embere – van még vadabb hazugság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen pontban sem értett egyet a kezdeményezőkkel.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen...","id":"20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf0825-ec84-4246-8873-15a7613c8317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","timestamp":"2019. október. 03. 17:05","title":"Ab: nem alkotmánysértő a földforgalmi törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796ee3c2-c9a6-45f1-9af3-ddc112a9e0f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joe Biden kisebbik fia apja nevének köszönhette az állást, amelyet egy gyanús ukrán oligarchától kapott. ","shortLead":"Joe Biden kisebbik fia apja nevének köszönhette az állást, amelyet egy gyanús ukrán oligarchától kapott. ","id":"201940_a_biden_fiu_es_azoligarcha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796ee3c2-c9a6-45f1-9af3-ddc112a9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46b782-df08-4cdb-9cec-484e94f1ae4b","keywords":null,"link":"/360/201940_a_biden_fiu_es_azoligarcha","timestamp":"2019. október. 03. 13:20","title":"Könnyű pénzhez jutott az amerikai ex-alelnök fia, súlyos ügy lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]