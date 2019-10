Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég leszavazta a javaslatot, mert fontosabb volt, hogy a gépek időben elkészüljenek.","shortLead":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég...","id":"20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d7466c-d110-4a74-83ec-842f1d5632df","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Egy mérnök szerint a Boeing kihagyott valamit a 737 MAX-okból, amely talán megakadályozhatta volna a két tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ae41d0-91aa-4e62-a5da-79251cc164d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gandhi születésének 150. évfordulóján becstelenítették meg tolvajok az egyik emlékhelyet, ahol a hamvainak egy részét őrizték.","shortLead":"Gandhi születésének 150. évfordulóján becstelenítették meg tolvajok az egyik emlékhelyet, ahol a hamvainak egy részét...","id":"20191003_Elloptak_Gandhi_hamvait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ae41d0-91aa-4e62-a5da-79251cc164d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a27c0c-c4c8-4aeb-ba86-cf49d24191fc","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Elloptak_Gandhi_hamvait","timestamp":"2019. október. 03. 17:07","title":"Ellopták Gandhi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék. Az önkormányzati választás előtt jelent meg a kutatócég friss felmérése a HVG-ben, ennek apropóján Hann Endrével beszélgetett Gergely Márton a hvg360 hírháttér műsorában. ","shortLead":"A Medián ügyvezetője nem akart tippelni, de szerinte akár 10 megyei jogú várost is elvihet az ellenzék...","id":"20191002_Hann_Endre_Median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a33a20-8643-43d6-bbc3-3e060e495757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11da1-ccc7-4ab2-88f3-673e6192452f","keywords":null,"link":"/360/20191002_Hann_Endre_Median","timestamp":"2019. október. 02. 16:05","title":"Hann Endre: A Fidesz nem tudja teljes támogatottságát polgármesteri székekre váltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erősen ittas férfihoz mentőt hívtak, aki aztán a kórházba szállítás közben megtámadta az ápolót.","shortLead":"Az erősen ittas férfihoz mentőt hívtak, aki aztán a kórházba szállítás közben megtámadta az ápolót.","id":"20191003_Eliteltek_a_mentokre_tamado_reszeg_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040097e-5465-49ae-a320-187657487886","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Eliteltek_a_mentokre_tamado_reszeg_ferfit","timestamp":"2019. október. 03. 14:45","title":"Elítélték a mentőkre támadó részeg férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","shortLead":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","id":"20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2519facc-e7ac-43b2-b093-9ce995f4afe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Frissítsen rá az Instagramra, nagyon fontos funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","shortLead":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","id":"20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a1457-fa56-41d3-a1f7-75dc4a17204d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","timestamp":"2019. október. 03. 19:31","title":"Szakmai gyakorlaton halt meg egy 16 éves fiú Nagykátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni. A technológiai cégek úgy tartják, a rendelet az igazság elrejtésére is alkalmas.","shortLead":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni...","id":"20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38f53c5-d904-4c7b-9df6-0d2c6e3c009f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","timestamp":"2019. október. 02. 11:03","title":"Szingapúrban 10 évre is börtönbe zárhatják azt, aki álhíreket terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen pontban sem értett egyet a kezdeményezőkkel.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította 52 ellenzéki képviselő beadványát: a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács egyetlen...","id":"20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf0825-ec84-4246-8873-15a7613c8317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Ab_nem_alkotmanyserto_a_foldforgalmi_torveny_modositasa","timestamp":"2019. október. 03. 17:05","title":"Ab: nem alkotmánysértő a földforgalmi törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]