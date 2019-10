Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes szélességében lezárták az utat.","shortLead":"Teljes szélességében lezárták az utat.","id":"20191003_Harom_auto_es_egy_mikrobusz_utkozott_Godollonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c596543-b7e8-49a5-bbd3-991b993b917f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Harom_auto_es_egy_mikrobusz_utkozott_Godollonel","timestamp":"2019. október. 03. 19:09","title":"Három autó és egy kisbusz ütközött Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Köves Slomónak, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbijának régi vágya vált valóra azzal, hogy a kormány ugyanolyan szerződést kötött az egyházával, amilyet a Mazsihisszel vagy a katolikusokkal. ","shortLead":"Köves Slomónak, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbijának régi vágya vált valóra azzal...","id":"201940__kormanyemihmegallapodas__ortodoxia__politikai_elonyok__igy_koser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd06e4bf-61c7-4d6e-a180-fc6a39c7ccb9","keywords":null,"link":"/360/201940__kormanyemihmegallapodas__ortodoxia__politikai_elonyok__igy_koser","timestamp":"2019. október. 03. 19:00","title":"Így kóser? A kormány szimbolikus gesztust tett kedvenc zsidó egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy volt a boldogság, amikor elénekelte a Happy Birthday-t.","shortLead":"Nagy volt a boldogság, amikor elénekelte a Happy Birthday-t.","id":"20191005_Dwayne_Johnson_szemelyesen_koszontotte_fel_a_100_eves_rajongojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97d2224-2841-445f-839a-26b15ad460db","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Dwayne_Johnson_szemelyesen_koszontotte_fel_a_100_eves_rajongojat","timestamp":"2019. október. 05. 08:11","title":"Dwayne Johnson személyesen köszöntötte fel a 100 éves rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","shortLead":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","id":"201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060dc12e-3c0c-437d-9895-a5624d5ab1d3","keywords":null,"link":"/360/201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Felcsútról az egészségügybe is beszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","shortLead":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","id":"20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ef7-3260-48ba-8f27-25795b2908b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","timestamp":"2019. október. 04. 22:02","title":"Két rendőrt lőtt agyon egy ámokfutó Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő piacokat és stratégiákat? Milyen tőzsdepszichológiai buktatókkal kell megküzdenünk? Összegyűjtöttük a legfontosabb tényezőket, amelyek segítenek eligazodni, hogyan érdemes belevágni az online kereskedésbe.","shortLead":"Mi a különbség a kereskedés és a befektetés között? Hogyan találjuk meg az életmódunknak és stílusunknak megfelelő...","id":"20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=475ca5d2-3912-4304-82f6-bb815b3e757d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75bed7-a328-4d39-a6a3-98d76b8df332","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191002_Igy_legyen_tozsdei_kereskedo__Lepesrol_lepesre","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Így legyen tőzsdei kereskedő – Lépésről lépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli...","id":"20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d8e8c7-aca5-4bba-a1e7-dbb23e89ea85","keywords":null,"link":"/360/20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","timestamp":"2019. október. 04. 08:00","title":"Radar 360: Bírósági döntés a Facebook ellen, Pikó bocsánatkérést vár Kocsistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]