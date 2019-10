Az ügyvéd, Mark Zaid azt állította az ABC televíziónak, hogy a második kiszivárogtató is az amerikai titkosszolgálat egyik tagja, s már ő is felvette az ügyben a kapcsolatot feletteseivel. Zaid úgy tudja, ennek a szivárogtatónak közvetlen értesülései vannak a Trump–Zelenszkij-megbeszélésről – írta a BBC.

Hasonlóan értesült a The New York Times című amerikai lap is, amely arról számolt be, hogy jelentkezett egy újabb ember, aki valószínűleg jelen is volt a telefonbeszélgetésnél. Egyelőre nem tudni, hogy Zaid és a NYT ugyanarról a személyről beszél-e.

A második kiszivárogtató azért lehet fontos, mert a Fehér Ház eddig csak egy olyan leiratot adott át a beszélgetésről, amely nem tartalmazza a párbeszéd teljes szövegét.

Trump tagadja, hogy vétett volna az amerikai törvények ellen, azt hangsúlyozza, ő csak felelősségre akarja vonni a szabálytalanságokat elkövetőket. A demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia, Hunter Biden egy ukrajnai energetikai cégben volt igazgatótanácsi tag, s Trump szerint tudott a vállalat tisztességtelen ügyleteiről.

A BBC beszámolója szerint a Trump elleni impeachment-eljárást kezdeményező demokrata párti politikusok mindenképpen szeretnék meghallgatni a második kiszivárogtatót. Közben Rudy Giuliani, Trump személyes ügyvédje azt mondta, nem lepi meg az újabb személy jelentkezése. Szerinte ugyanis az egész ügy mögött politikai megfontolások állnak, s ebben örömmel vesz részt a „mocsárban topogó média” is.