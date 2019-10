Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","shortLead":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","id":"20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1072dbdb-11d9-4f55-af9f-9c4d78a7efd6","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","timestamp":"2019. október. 10. 16:43","title":"Emberek tízmilliói halhatnak meg elhízás miatt a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41671f0b-e09d-4aa5-916f-93ad7acc86d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bírósági ítélet ellenére sem jutottak a pénzükhöz azok, akik a Malév csődje előtt foglaltak jegyet olyan járatra, amely már nem indulhatott el.","shortLead":"Bírósági ítélet ellenére sem jutottak a pénzükhöz azok, akik a Malév csődje előtt foglaltak jegyet olyan járatra, amely...","id":"20191010_Otmilliard_forintra_varnak_hiaba_a_Malevutasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41671f0b-e09d-4aa5-916f-93ad7acc86d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7087a6cf-02f4-44cf-bc31-5fb3f87896e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Otmilliard_forintra_varnak_hiaba_a_Malevutasok","timestamp":"2019. október. 10. 17:21","title":"Ötmilliárd forintra várnak hiába a Malév-utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","shortLead":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","id":"20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e3898-9d32-401d-a622-276c46bd9b24","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","timestamp":"2019. október. 10. 16:27","title":"Betiltanák Nagy-Britanniában, hogy a buszokon, vonatokon, metrón egyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosiak több mint kétharmada (68 százaléka) nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy az utcán élő hajléktalanokkal szabálysértési eljárás indulhat, és bíróság elé állíthatják őket - derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a 24.hu megbízásából végzett a Závecz Research.","shortLead":"A fővárosiak több mint kétharmada (68 százaléka) nem ért egyet azzal a döntéssel, hogy az utcán élő hajléktalanokkal...","id":"20191012_A_budapestiek_beken_hagynak_a_hajlektalanokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d6fba-f580-4f59-9326-9b3bcb7d1507","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_A_budapestiek_beken_hagynak_a_hajlektalanokat","timestamp":"2019. október. 12. 08:54","title":"A budapestiek nem vegzálnák a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök szerint Orbán már 2002-ben arról beszélt neki, hogy új elitet és középosztályt fog létrehozni.","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Orbán már 2002-ben arról beszélt neki, hogy új elitet és középosztályt fog létrehozni.","id":"20191010_Medgyessy_Orban_elmondta_neki_milyen_hibat_kovetett_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e190726-82bc-4096-9ddb-5d7941365378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Medgyessy_Orban_elmondta_neki_milyen_hibat_kovetett_el","timestamp":"2019. október. 10. 18:52","title":"Medgyessy: Orbán elmondta neki, milyen hibát követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","shortLead":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","id":"20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ceff44-4f47-4c9c-8002-c160fa6d5546","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2019. október. 10. 19:14","title":"Árokba csapódott, majd fennakadt egy fán egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]