[{"available":true,"c_guid":"97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, ez itt már a jövő.","shortLead":"Igen, ez itt már a jövő.","id":"20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94af7c-4679-4d9c-9d67-9a05b47c75eb","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","timestamp":"2019. október. 13. 18:51","title":"Will Smith szívesen játszana egy filmben a fiatal Marlon Brandóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","shortLead":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","id":"20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696d96c-9e0a-4709-99ce-d5ca288caac3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 17:17","title":"Erdei Sándor, vagyis Rokker Zsoltti is képviselő lett Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","shortLead":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","id":"20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b16d711-b316-4c61-9444-78bb5c00fccb","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","timestamp":"2019. október. 13. 19:53","title":"Kiszenvedte a magyar válogatott a győzelmet, maradt esély az Eb-részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","shortLead":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","id":"20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c86ef20-0025-479c-bf77-f86aa813b284","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","timestamp":"2019. október. 14. 17:41","title":"Kim Dzsong Il kedvenc rendezőjének filmjét is bemutatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony Gergelyék pedig működőképes stratégiára váltottak – sokféleképpen magyarázták jobboldali elemzők és politológusok a vasárnapi eredményeket a XXI. Század Intézet konferenciáján. Ha ez nem lett volna elég, Kósa Lajos szerint, ha nem változtatják meg a választási törvényt, most narancs színű lenne az ország. De a Fidesz pont így akarta, mert ez az igazi demokrácia. ","shortLead":"Budapest hagyományosan liberális város, az ellenzéki média szemérmetlen módon szétcincálta a Borkai-videót, Karácsony...","id":"20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00abcad0-5b79-4a97-8893-48a2c5b171ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Budapest_onkormanyzati_valasztas_XXI_szazad_intezet","timestamp":"2019. október. 14. 17:18","title":"„A pornó kinyitott egy ajtót” - megmagyarázta Budapest elvesztését a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi színész rendszeresen jár enni a Várnegyedbe. ","shortLead":"A hollywoodi színész rendszeresen jár enni a Várnegyedbe. ","id":"20191014_Luke_Evans_maris_torzsvendeg_egy_budapesti_etteremben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325a71e4-80ea-4dc8-8dd2-170579c386c4","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Luke_Evans_maris_torzsvendeg_egy_budapesti_etteremben","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Luke Evans máris törzsvendég egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tájfun kergette őket a felszínre.","shortLead":"A tájfun kergette őket a felszínre.","id":"20191013_Patkanyok_ozonlottek_el_a_japan_utcakat_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1706e349-4d2b-47cb-b62c-c4c578781e1f","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Patkanyok_ozonlottek_el_a_japan_utcakat_video","timestamp":"2019. október. 13. 17:15","title":"Patkányok randalíroznak a tokiói utcákon (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","shortLead":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","id":"20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb8903-37e5-4d7c-a962-0708ffd04dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","timestamp":"2019. október. 13. 09:43","title":"Komoly a választók szavazókedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]