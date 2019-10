Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző cég szerint már nem működik annyira a kormány dezinformációs kampánya, de aligha vesznek vissza belőle.","shortLead":"A politikai elemző cég szerint már nem működik annyira a kormány dezinformációs kampánya, de aligha vesznek vissza...","id":"20191014_political_capital_elemzes_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf942da2-b1df-4ba4-8fef-cf3e2d5c448a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_political_capital_elemzes_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 15:04","title":"Political Capital: A valóságtól való teljes elrugaszkodást büntették a választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","id":"20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5192d2e4-41ea-4095-987d-60186bf42a25","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:28","title":"Alsószentmártonban még legalább két óráig lehet szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson, a fővárosban pedig Karácsony Gergely diadalmaskodott. Nyert ugyanakkor Borkai Zsolt Győrben, az ő eredményére ezek szerint alig hatott a szexbotrány. A hvg.hu folyamatosan tudósít minden fontos és kritikus helyszínről, és eredményváró központból. Kövesse az érkező híreket perctől percre!","shortLead":"Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Szegeden és Egerben is az ellenzéki jelölt nyert a polgármester-választáson...","id":"20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfc125-c621-465d-ab27-f14da6a62d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb1b5ed-6faa-47f3-9303-ae7182a10804","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_erkeznek_a_valasztasi_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2019. október. 13. 19:07","title":"Együttműködést ajánlott Budapestnek Orbán Viktor - a választás eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt a nyilatkozatát, amely többek között az Északkelet-Szíriában zajló török hadművelet azonnali hatályú leállítására szólította fel Ankarát.","shortLead":"A török külügyminisztérium hétfőn elítélte és teljes egészében visszautasította az európai uniós tagországoknak azt...","id":"20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2dc1d3-0a2c-43f1-8da3-50331dbac137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d59e709-5f21-473c-b179-8ad1e3ac1477","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Ankara_visszautasitotta_a_sziriai_hadmuvelet_leallitasara_felszolito_EUnyilatkozatot","timestamp":"2019. október. 14. 20:40","title":"Ankara visszautasította a szíriai hadművelet leállítására felszólító EU-nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten fogják kezelni, mert a város 44 ezer lakójának szüksége van az őket megillető támogatásokra. ","shortLead":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten...","id":"20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901495-fcc4-4107-afae-db2162c3b10c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","timestamp":"2019. október. 14. 00:31","title":"Márki-Zay: A hódmezővásárhelyieknek elegük lett a korrupcióból és a megfélemlítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy öregedésének.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy...","id":"20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b34152-af3e-44e5-839f-907180ccad7c","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","timestamp":"2019. október. 13. 18:06","title":"Aki 45 évesen gyorsabban gyalogol, annak fiatalabb a szervezete és az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A királynő beszédével megkezdődött az új ülésszak a brit parlamentben. A fő cél továbbra is a Brexit megvalósítása, ám az azonban távolról sem II. Erzsébettől függ, hogyan és mikor történhet meg.","shortLead":"A királynő beszédével megkezdődött az új ülésszak a brit parlamentben. A fő cél továbbra is a Brexit megvalósítása, ám...","id":"20191014_brexit_brit_parlament_ii_erzsebet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4272a9-86e3-4ba9-99d5-7eb7f36a5b21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_brexit_brit_parlament_ii_erzsebet","timestamp":"2019. október. 14. 13:58","title":"Megszüntetné a Brexit után a szabad munkaerő-áramlást a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja, hogy kopaszok érkeztek az irodához, a fejükhöz pedig kamerát szorítottak.","shortLead":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja...","id":"20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8459d-2f0b-4624-a533-d02b6efbd262","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","timestamp":"2019. október. 13. 15:47","title":"Pécsi választási balhé: Teljesen eltérő verziókat állítanak az érintett felek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]