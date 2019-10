Gergely Márton: Orbán kínos pillanatai a Türk Tanácsban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79bc1f57-c09e-4f57-8f6b-9c6d2a65ab78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha hamisítatlan kétütemű életérzésre vágyik, akkor nincs is jobb választás ennél az utolsó szériás NDK járgánynál.","shortLead":"Ha hamisítatlan kétütemű életérzésre vágyik, akkor nincs is jobb választás ennél az utolsó szériás NDK járgánynál.","id":"20191016_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_hazai_trabant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bc1f57-c09e-4f57-8f6b-9c6d2a65ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd578b4d-a06a-467e-a179-5af9b38f4d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_hazai_trabant","timestamp":"2019. október. 16. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó hazai Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre számít, mint korábban. Magyarországon az éves felülvizsgálat megállapításai szerint a célok jók, de konkrét lépésekre van szükség az elérésükhöz.","shortLead":"A valutaalap javított a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzésén a világgazdaságtól ugyanakkor lassabb növekedésre...","id":"20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9080a749-e721-48b0-9935-55a2d65c6f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d23045e-c031-4021-b81a-87b1c3f0ee08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Az_IMF_megvizsgalta_Magyarorszagot_a_celok_jok_ideje_tenni_ertuk","timestamp":"2019. október. 15. 17:39","title":"Az IMF megvizsgálta Magyarországot: a célok jók, ideje tenni értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597eee16-cef5-4d11-aadf-d56ab7f66d5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Scuderia Ferrari 90 éves, a versenycsapat az évfordulóra készített hibridet, van is hangja, de talán nem az igazi.","shortLead":"A Scuderia Ferrari 90 éves, a versenycsapat az évfordulóra készített hibridet, van is hangja, de talán nem az igazi.","id":"20191017_Video_Ferrari_SF_90","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597eee16-cef5-4d11-aadf-d56ab7f66d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fc1754-8f2b-4ac9-861d-4077f40c6008","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Video_Ferrari_SF_90","timestamp":"2019. október. 17. 10:21","title":"Pont úgy \"üvölt\" az új top Ferrari, ahogy egy hibridtől várni lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","id":"20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea61d2a-47cd-4a29-bdb7-4b37d2781a33","keywords":null,"link":"/sport/20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","timestamp":"2019. október. 16. 09:23","title":"Hosszú Katinka: Most a legjobb úszónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott elegendő érzelmi és anyagi támogatást a szülőktől, illetve segítséget a hétköznapi életvezetéshez – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott...","id":"20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0233771f-cbb5-420c-9de0-be9b311b30fc","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","timestamp":"2019. október. 16. 10:41","title":"Tízből hét fiatalnak nehezen megy az elköltözés a szülői házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f067d5fd-89b4-4aff-b53f-4fd4de25d7e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a megoldás azoknak, akik az eddigi X7-eseket túl szerénynek és gyengének találták.","shortLead":"Íme a megoldás azoknak, akik az eddigi X7-eseket túl szerénynek és gyengének találták.","id":"20191017_szaguldo_hegyomlas_lett_a_legujabb_bmw_x7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f067d5fd-89b4-4aff-b53f-4fd4de25d7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b13f39-3590-4a13-b74d-37d15c2e70ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_szaguldo_hegyomlas_lett_a_legujabb_bmw_x7","timestamp":"2019. október. 17. 07:59","title":"Száguldó hegyomlás lett a legújabb szupererős BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető környezetvédők gyülekezési jogát. A bíróság most jogerősen kimondta, hogy ez így volt rendben. A következő lépcső a Kúria lesz. \r

\r

","shortLead":"A Ligetvédők még 2018 augusztusában igyekeztek akadályozni az építkezést, a rendőrség nem védte meg a tüntető...","id":"20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fd200-f514-4334-ba1a-fc698a2cb1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_birosag_szerint_is_jogosan_zsuppoltak_ki_a_Ligetvedoket_a_Magyar_Zene_Haza_epitesi_teruleterol","timestamp":"2019. október. 15. 19:47","title":"A bíróság szerint is jogosan zsuppolták ki a Ligetvédőket a Magyar Zene Háza építési területéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni a házasságot.","shortLead":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni...","id":"20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cbdd60-017d-4455-a1e8-560c1a9680c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 16. 11:34","title":"Már bérgyilkost is fogadott a férje megölésére, most boldogan élnek együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]