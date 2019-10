Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó érem, amit a nemzeti csapat bármelyik korosztályban szerzett. A harmadik hely elméletileg kiváló alapot szolgáltatna ahhoz, hogy a játékosok nagy ívű karriert fussanak be, de ez csak kevés labdarúgónak sikerült, sőt, igazából Gulácsi Péteren kívül senkinek. Megnéztük, hova jutottak a tíz éve bronzérmet szerző játékosok.","shortLead":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó...","id":"20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5122ef1-96bc-4ef5-9d9c-33450a463d94","keywords":null,"link":"/sport/20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","timestamp":"2019. október. 16. 16:40","title":"Tíz éve nyertünk vb-bronzot Egyiptomban – mi lett az U20-as hősökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő forgatókönyvként nem azzal számol, hogy a kormány nem ad majd pénzt valamire, de Budapest szerinte már most jobb helyzetben van. Úgy látja, a Fidesz elkényelmesedett a választás előtt. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint racionális, hogy a miniszterelnök eddig békülékeny hangot ütött meg a választás után, fő...","id":"20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9fa35-5607-49d4-ade4-c085761f5592","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Karacsony_orban_fidesz_tarlos_budapest_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 13:04","title":"Karácsony jövő héten tárgyalna Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09690162-f564-4675-b493-fda29a34a03d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs már sok hátra és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, melyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak majd az asztronauták.","shortLead":"Nincs már sok hátra és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, melyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak...","id":"20191016_nasa_urruha_mars_hold_artemis_misszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09690162-f564-4675-b493-fda29a34a03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbfa852-3f8c-4c82-925c-5b448acefffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_nasa_urruha_mars_hold_artemis_misszio","timestamp":"2019. október. 16. 09:46","title":"Megmutatta a NASA, milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósai a Holdon és a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni kezdett.","shortLead":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni...","id":"20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e0876-5ae2-4722-81dd-f3b3a7736667","keywords":null,"link":"/elet/20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","timestamp":"2019. október. 16. 11:20","title":"Fejbe rúgott egy alvó fiút egy felügyelő a nagykanizsai javítóintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SophosLabs kiberbiztonsági cég 15 olyan androidos alkalmazást azonosított, amelyek a telepítés után reklámokkal szórják tele a készüléket. Kifejezetten trükkös programokról van szó.","shortLead":"A SophosLabs kiberbiztonsági cég 15 olyan androidos alkalmazást azonosított, amelyek a telepítés után reklámokkal...","id":"20191016_sophoslabs_androidos_alkalmazas_bujtatott_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43828571-c4da-4b09-b155-443fb936454b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_sophoslabs_androidos_alkalmazas_bujtatott_reklam","timestamp":"2019. október. 16. 08:03","title":"Nagy gond van ezzel a 15 alkalmazással, azonnal törölje, ha valamelyik fent van a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef257b-46eb-4cf0-bea4-e2af75fa490d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi program használatával rengeteget tehet az egészségéért az, akinek a munkája miatt sokat kell ülnie, és hajlamos elfeledkezni a „kötelező” szünetekről.","shortLead":"Az alábbi program használatával rengeteget tehet az egészségéért az, akinek a munkája miatt sokat kell ülnie, és...","id":"20191016_move_more_program_ules_figyelmeztetes_felallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef257b-46eb-4cf0-bea4-e2af75fa490d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9568951-728c-4ba9-a1c0-a3edcb63d808","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_move_more_program_ules_figyelmeztetes_felallas","timestamp":"2019. október. 16. 10:03","title":"Sokat ül a munkahelyén? Akkor ne hagyja ki ezt a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék újraszámoltatná a szavazatokat, a szükséges iratokat most adják a helyi választási bizottsághoz. \r

\r

","shortLead":"Glázer Tímea ellenzéki polgármesterjelölt szerint Borkai Zsoltnak azonnal távoznia kellene a város éléről. Az ellenzék...","id":"20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075d54a-4748-468e-bf51-9b10fbdf0453","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Az_ellenzeki_polgarmesterjelolt_szerint_Borkainak_fontosabb_a_Fidesz_mint_Gyor","timestamp":"2019. október. 15. 11:54","title":"Glázer: Borkainak fontosabb a Fidesz, mint Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]