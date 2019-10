Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az. A Telekom által szervezett Most Fórum csütörtöki rendezvényének résztvevői ugyan senkinek sem adták kezébe a garantált siker kulcsát, de arról beszélgettek, merre érdemes azt keresni.","shortLead":"Sokan szeretnék tudni a választ arra kérdésre, van-e valamilyen titka a biztos üzleti sikernek, és ha van, akkor mi az...","id":"20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf279996-a853-4ba3-b249-7384115369d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_telekom_most_forum_digitalizacio_uzleti_siker_kulcsa","timestamp":"2019. október. 18. 15:33","title":"Ön hány kattintásra van a sikertől? Tényleg elég hozzá kattintgatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre, a német hatóság kiszállt a helyszínre.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre...","id":"20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30afbb53-a39e-4052-8ca0-b89963198d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 17. 10:33","title":"Videóra vették az állatkínzást a hamburgi laborban, most bezárhatják az intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. Ferencvárosban nyitják meg, jövőre.","shortLead":"Az alapítvány iskoláiban kötelező a Korán oktatása. Ferencvárosban nyitják meg, jövőre.","id":"20191018_24hu_Budapesten_nyit_torok_iskolat_Erdogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bdf258-d06b-4dc7-a5d0-bd92c865b082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5baa244-9a5e-48ae-a57d-09a29921c600","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_24hu_Budapesten_nyit_torok_iskolat_Erdogan","timestamp":"2019. október. 18. 07:59","title":"24.hu: Budapesten nyit török iskolát Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy olyan kutatás az USA-ból, ami után kétszer is meggondoljuk, milyen ételt adunk gyermekeinknek. ","shortLead":"Kijött egy olyan kutatás az USA-ból, ami után kétszer is meggondoljuk, milyen ételt adunk gyermekeinknek. ","id":"20191017_Oriasit_buktak_a_bebietelek_95_szazalekuk_tartalmazott_karos_anyagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dacfa9-2858-4683-a45d-8ef8c73095bc","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Oriasit_buktak_a_bebietelek_95_szazalekuk_tartalmazott_karos_anyagot","timestamp":"2019. október. 17. 16:17","title":"Óriásit buktak a bébiételek: 95 százalékuk tartalmazott káros anyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás online lesz hallható napi 24 órában, minden műsor pontosan akkor, amikor – 63 évvel ezelőtt – elhangzott.","shortLead":"Október 19. és november 12. között az annak idején, 1956-ban rövidhullámon külföldi adókon keresztül közvetített adás...","id":"20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b850fbde-6a60-4a8c-bbf4-bf2ba0efb914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15c8a3-a0fa-4586-9f36-8a84f0b43381","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Percrol_percre_vegighallgathatjuk_az_1956os_Szabad_Europa_Radio_musorat","timestamp":"2019. október. 17. 10:25","title":"Ezt sugározta a Szabad Európa 1956 októberében: most percről percre végighallgathatjuk a történelmi adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék közgyűlési többsége a tét.","shortLead":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék...","id":"20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf422-d104-436d-ab2f-aaf0291172a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","timestamp":"2019. október. 18. 09:29","title":"Újpesten és Kőbányán is megtámadták az ellenzék győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

\r

","shortLead":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket...","id":"20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc46c1-f057-4c3c-8a04-ff2ab279ef87","keywords":null,"link":"/360/20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","timestamp":"2019. október. 16. 19:00","title":"Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették, hogy az megsemmisítsen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia más formái nem képesek észlelni.","shortLead":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették...","id":"20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577e756-6883-4eb2-a8a3-1a7c2babeb42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","timestamp":"2019. október. 17. 12:03","title":"GPS-ként mutat rá a rejtőzködő rákos sejtekre egy forradalminak ígérkező új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]