[{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb rekordokat döntött meg a gleccserek olvadása idén Svájcban, ezen a nyáron jégtömegük két százalékát, az elmúlt öt évben pedig együttvéve a 10 százalékát veszítették el, ami példátlan a feljegyzések több mint 100 évvel ezelőtti kezdete óta – jelentett be a Svájci Természettudományi Akadémia.","shortLead":"Újabb rekordokat döntött meg a gleccserek olvadása idén Svájcban, ezen a nyáron jégtömegük két százalékát, az elmúlt öt...","id":"20191017_svajci_gleccserek_jegolvadas_10_szazalek_5_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247875-c7d3-42d7-9423-550f54209649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_svajci_gleccserek_jegolvadas_10_szazalek_5_ev_alatt","timestamp":"2019. október. 17. 14:03","title":"Nagy baj van Svájcban, úgy olvadnak a gleccserek, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa34095-d0b9-4fb9-8138-e966ed5b8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint Karácsony Gergely már fel is kérte a posztra.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Karácsony Gergely már fel is kérte a posztra.","id":"20191018_Lamperth_Monika_lehet_a_budapesti_fojegyzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa34095-d0b9-4fb9-8138-e966ed5b8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f564a16-4ae6-4048-a485-0b78f28b34b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Lamperth_Monika_lehet_a_budapesti_fojegyzo","timestamp":"2019. október. 18. 16:27","title":"Lamperth Mónika lehet a budapesti főjegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés a hétvégén várható.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés...","id":"20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42df0535-9cd8-4d67-b477-62113d21f225","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","timestamp":"2019. október. 17. 17:17","title":"Vasárnap dőlhet el, mi lesz Szegeden ragadt Fidesz-kampánycsapattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt mondta, nagyon fontos, hogy a fiatal nők ez alapján is tudjanak szerepmodelleket választani maguknak.\r

Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek forgalomkorlátozások Budán, az Alagút térségében. Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek...