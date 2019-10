Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","shortLead":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","id":"20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78d6159-3dc0-4be2-90ed-9ccca2518a1f","keywords":null,"link":"/sport/20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","timestamp":"2019. október. 17. 06:22","title":"Belehalt agysérülésébe egy amerikai bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat és az újságírókat arról, hogy megbízhatnak a kínai cégben.","shortLead":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat...","id":"20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ad01e-9c0a-4e3d-a6e6-18e7a5746ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. október. 17. 07:03","title":"A Huawei szerint egy kerékpáron ülünk velük, és nagy kár lenne kiszerelni az egyik kereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok. A gyártó szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát.","shortLead":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok...","id":"20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a0c6b0-e1f5-4e63-aa86-335ac4975590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. október. 17. 14:42","title":"Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók a Galaxy S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","shortLead":"Ha Washington nem lesz engedékenyebb, tovább romolhat a helyzet.","id":"20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c59af-535a-4c8b-aabe-bed4eec59b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_27_eves_melyponton_a_kinai_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. október. 18. 14:56","title":"27 éves mélyponton a kínai gazdaság növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac0a87-8203-46af-8b96-827308f9b6ea","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Vajnai Attilát, a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal elnökét és Cser Ágnest, a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elnökét csak egy dolog köti össze: az Alkotmánybíróság mindkettőjük alkotmányjogi panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasította, mert a Varga Zs. András vezette öt tagú tanács csütörtökön közzétett két végzése szerint nem tudtak valóságos alaptörvény-sértést bemutatni. ","shortLead":"Vajnai Attilát, a Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal elnökét és Cser Ágnest, a Magyarországi...","id":"20191017_Vajnai_Attila_Cser_Agnes_az_Alkotmanybirosag_nem_foglalkozik_az_ugyukkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bac0a87-8203-46af-8b96-827308f9b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261fbd9-71b5-4a9e-ae6a-50db9080e7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Vajnai_Attila_Cser_Agnes_az_Alkotmanybirosag_nem_foglalkozik_az_ugyukkel","timestamp":"2019. október. 17. 16:16","title":"Náci propagandakiadvány ellen tiltakozott, őrizetbe vették, de Alkotmánybíróság nem foglalkozik az ügyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b68105-e03c-403c-855a-db11863f36e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A papírpalack mellett, kísérleti jelleggel készítettek olyan palackokat is, amik tengerpartról begyűjtött műanyagszemétből készültek.","shortLead":"A papírpalack mellett, kísérleti jelleggel készítettek olyan palackokat is, amik tengerpartról begyűjtött...","id":"20191017_Papirpalack_fejlesztesbe_szallt_be_a_CocaCola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b68105-e03c-403c-855a-db11863f36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a765dc-b392-4020-b99c-eb71e7cf1df6","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Papirpalack_fejlesztesbe_szallt_be_a_CocaCola","timestamp":"2019. október. 17. 11:12","title":"Papírpalack fejlesztésébe szállt be a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A forrásánál összesíti a klímaváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti a klímaváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és...","id":"20191018_Husz_ceg_felelos_az_uveghazhatasugazkibocsatas_harmadaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bac2-0f86-4def-a1a5-db4426a54b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_Husz_ceg_felelos_az_uveghazhatasugazkibocsatas_harmadaert","timestamp":"2019. október. 18. 15:48","title":"Húsz cég felelős az üvegházhatásúgáz-kibocsátás harmadáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megromlott a viszonya a tulajdonossal, akit kiküldött az öltözőből. ","shortLead":"Megromlott a viszonya a tulajdonossal, akit kiküldött az öltözőből. ","id":"20191018_miriuta_laszlo_foci_edzo_kisvarda_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d50f64-23e8-4240-939e-c1550df3acf3","keywords":null,"link":"/sport/20191018_miriuta_laszlo_foci_edzo_kisvarda_tavozas","timestamp":"2019. október. 18. 11:27","title":"Elmondta Miriuta, miért rúgták ki a Kisvárdától, a sportigazgató szerint egész más történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]