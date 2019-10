Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73970385-5666-4a87-927b-94c71a8f25e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorizmushoz vezető szélsőségesség lesz a téma.","shortLead":"A terrorizmushoz vezető szélsőségesség lesz a téma.","id":"20191018_A_radikalizacio_veszelyeirol_konferenciazik_a_kulugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73970385-5666-4a87-927b-94c71a8f25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c60977f-b58d-4794-b033-3a9830e85c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_radikalizacio_veszelyeirol_konferenciazik_a_kulugy","timestamp":"2019. október. 18. 12:05","title":"A radikalizáció veszélyeiről konferenciázik a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc8a07d-fda1-40b0-a58c-78f5ccf0f7d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyanakkor azt követelik, hogy a törökök nyissanak meg egy humanitárius folyosót.","shortLead":"Ugyanakkor azt követelik, hogy a törökök nyissanak meg egy humanitárius folyosót.","id":"20191017_A_kurdok_felfuggesztik_az_Iszlam_Allam_elleni_harcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc8a07d-fda1-40b0-a58c-78f5ccf0f7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ddbb52-bf0b-47d7-b4c5-51a64cf17c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_kurdok_felfuggesztik_az_Iszlam_Allam_elleni_harcot","timestamp":"2019. október. 17. 15:33","title":"A kurdok felfüggesztik az Iszlám Állam elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben valószínűleg nem is emlékeznek a hajlékony lemezre, a világ egyik legnagyobb hadserege viszont a mai napig ezt használja. Szerencsére ők is érzik, hogy korszerűsíteni kellene.","shortLead":"A legtöbben valószínűleg nem is emlékeznek a hajlékony lemezre, a világ egyik legnagyobb hadserege viszont a mai napig...","id":"20191018_amerikai_hadsereg_floppy_lemez_hajlekonylemez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff525f-657c-4f57-aeff-45d6c54fedf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_amerikai_hadsereg_floppy_lemez_hajlekonylemez","timestamp":"2019. október. 18. 15:16","title":"Az amerikai hadsereg 2019-ben eljutott oda, hogy kukázza a floppy lemezeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c318c44-1928-4116-838a-68a563e75ebe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyszabású tisztogatás zajlik Csecsenföldön: sorra váltják le és tartóztatják le a Ramzan Kadirov helyi elnök (képünkön) iránt nem teljesen lojális vezetőket. ","shortLead":"Nagyszabású tisztogatás zajlik Csecsenföldön: sorra váltják le és tartóztatják le a Ramzan Kadirov helyi elnök...","id":"201942_tisztogatas_csecsenfoldon_nem_viccelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c318c44-1928-4116-838a-68a563e75ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb661f-59dd-4b5e-809d-b40a1dada6f9","keywords":null,"link":"/360/201942_tisztogatas_csecsenfoldon_nem_viccelnek","timestamp":"2019. október. 17. 15:00","title":"Rosszmájú megjegyzésért kínzás jár a csecseneknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre vadabb megoldásokhoz kénytelen nyúlni Katar az országban tomboló, nem ritkán 50 Celsius-fokos hőség miatt. A nyári hónapokban az utcákon is légkondik működnek.","shortLead":"Egyre vadabb megoldásokhoz kénytelen nyúlni Katar az országban tomboló, nem ritkán 50 Celsius-fokos hőség miatt...","id":"20191017_katar_doha_hoseg_legkondi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee76410f-6096-4f4f-a5fa-d545c6f46d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_katar_doha_hoseg_legkondi","timestamp":"2019. október. 17. 19:03","title":"Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megromlott a viszonya a tulajdonossal, akit kiküldött az öltözőből. ","shortLead":"Megromlott a viszonya a tulajdonossal, akit kiküldött az öltözőből. ","id":"20191018_miriuta_laszlo_foci_edzo_kisvarda_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d50f64-23e8-4240-939e-c1550df3acf3","keywords":null,"link":"/sport/20191018_miriuta_laszlo_foci_edzo_kisvarda_tavozas","timestamp":"2019. október. 18. 11:27","title":"Elmondta Miriuta, miért rúgták ki a Kisvárdától, a sportigazgató szerint egész más történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ő lesz az intézmény első női vezetője.","shortLead":"Ő lesz az intézmény első női vezetője.","id":"20191018_Jovahagytak_Christine_Lagardeot_az_Europai_Kozponti_Bank_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb560dd-8c41-4e84-9406-832f41b6a9c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_Jovahagytak_Christine_Lagardeot_az_Europai_Kozponti_Bank_elen","timestamp":"2019. október. 18. 12:46","title":"Jóváhagyták Christine Lagarde-ot az Európai Központi Bank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd az eddig az MTA kutatóintézeti hálózatáért küzdő szervezet, hogy hol sérül az oktatás, kutatás szabadsága, és a jogszabályokat is figyelni fogja. Ehhez aktivisták csatlakozását várja.","shortLead":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd...","id":"20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b5ba4a-3a09-439e-9fb0-be2656b1563f","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","timestamp":"2019. október. 18. 14:38","title":"\"Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!\" - egyesületként folytatja az ADF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]